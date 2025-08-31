Potężny pożar magazynu w Rosji. Nie wiadomo, co się w nim kryło

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Płonie magazyn w mieście Bałaszycha w obwodzie moskiewskim (Rosja) - przekazały lokalne media. W okolicy miało być słychać eksplozje, nad rejonem unosi się gęsty, czarny dym. Nie wiadomo, co przechowywano w objętych ogniem budynkach. Według jednego z rosyjskich portali, pożar miał dotknąć hali z chemikaliami samochodowymi.

W skrócie

  • W pobliżu miejsca pożaru mieszkańcy słyszeli eksplozje, jednak nie ma pewności, co dokładnie przechowywano w magazynie.
  • Źródła podają sprzeczne informacje o materiałach przechowywanych w hali; brak jest danych o ofiarach.
  • Służby nie przekazały informacji o przyczynie pożaru
Jak relacjonuje rosyjski portal MSK1.RU, powołując się na Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych, pożar miał wybuchnąć przy ul. Zwiezdnej w miejscowości Bałaszycha (obwód moskiewski). Mieszkańcy okolicy relacjonują, że słyszeli eksplozje.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać słup gęstego, ciemnego dymu, unoszącego się nad miastem.

Według informacji zasięgniętych przez portal w departamencie, płonąć maja magazyny z chemią motoryzacyjną, lecz wśród świadków pojawiają się sprzeczne głosy.

    Rosja. Pożar magazynu. Nie ma informacji o ofiarach

    "Zadzwoniłem, żeby się dowiedzieć, czy to nasz (magazyn) się pali" - pisał w sieci mężczyzna mieszkający obok hali z chemikaliami samochodowymi. "Powiedzieli, że to sąsiednia baza - magazyn z materiałami pirotechnicznymi" - dodał, cytowany przez portal.

    Pożar miał objąć około 4000 metrów kwadratowych. Nie ma informacji o ofiarach, ani oficjalnego komunikatu dotyczącego przyczyny pożaru.

