W skrócie W pobliżu miejsca pożaru mieszkańcy słyszeli eksplozje, jednak nie ma pewności, co dokładnie przechowywano w magazynie.

Źródła podają sprzeczne informacje o materiałach przechowywanych w hali; brak jest danych o ofiarach.

Służby nie przekazały informacji o przyczynie pożaru

Jak relacjonuje rosyjski portal MSK1.RU, powołując się na Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych, pożar miał wybuchnąć przy ul. Zwiezdnej w miejscowości Bałaszycha (obwód moskiewski). Mieszkańcy okolicy relacjonują, że słyszeli eksplozje.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać słup gęstego, ciemnego dymu, unoszącego się nad miastem.

Według informacji zasięgniętych przez portal w departamencie, płonąć maja magazyny z chemią motoryzacyjną, lecz wśród świadków pojawiają się sprzeczne głosy.

Rosja. Pożar magazynu. Nie ma informacji o ofiarach

"Zadzwoniłem, żeby się dowiedzieć, czy to nasz (magazyn) się pali" - pisał w sieci mężczyzna mieszkający obok hali z chemikaliami samochodowymi. "Powiedzieli, że to sąsiednia baza - magazyn z materiałami pirotechnicznymi" - dodał, cytowany przez portal.

Pożar miał objąć około 4000 metrów kwadratowych. Nie ma informacji o ofiarach, ani oficjalnego komunikatu dotyczącego przyczyny pożaru.

