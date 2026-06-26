W skrócie Upał we Francji spowodował liczne zgony, szczególnie wśród osób szukających ochłody w wodzie, a także w domach i na strychach.

Ponad 60 tys. listonoszy zostało wyznaczonych do sprawdzania stanu zdrowia seniorów podczas upałów oraz wzywania pomocy w razie potrzeby.

Najwyższe temperatury przesuwają się ze zachodu na centrum i wschód Francji.

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Środa był najgorętszym dniem w historii Francji, ze średnią dobową (czyli średnią z dnia i nocy) temperaturą na poziomie 30 stopni Celsjusza. Doszło do tego po raz pierwszy w historii.

Dzień wcześniej ta średnia wartość wyniosła niewiele mniej, bo 29,9 st. C. Tyle samo było w czwartek. Chociaż upał we Francji powoli zaczyna słabnąć, mieszkańcy kraju jeszcze nie mogą odetchnąć z ulgą.

Na strychu, w basenie i własnym domu. Upał zbiera śmiertelne żniwo

Wzrosła liczba osób, które zginęły, szukając ochłody w wodzie. Wcześniej wiadomo było o co najmniej 40 utonięciach, jednak w piątek minister sportu Marina Ferrari poinformowała, że życie w ten sposób straciło co najmniej 55 osób.

Jak dodała Ferrari, "sytuacja może się jeszcze pogorszyć", ponieważ spragnieni ochłody, głównie młodzi ludzie często kąpią się w miejscach niebezpiecznych i bez nadzoru. Możliwe więc, że zgonów z tego powodu będzie więcej.

W nocy z czwartku na piątek w miejscowości Vulaines-sur-Seine zmarł 46-latek, który doznał zatrzymania krążenia w czasie, kiedy przebywał w basenie na swojej posesji.

Nie tylko nad wodą upał zbiera śmiertelne żniwo. Na strychu jednego z domów w Roubaix na północy kraju znaleziono ciało 50-letniego mężczyzny. Z kolei w Aube, niedaleko Troyes w swoim domu z upału zmarł 91-latek.

Na prośbę premiera Francji Sebastiena Lecornu państwowa poczta zmobilizowała 60 tys. pracujących dla niej listonoszy do pomocy seniorom podczas najgorętszych dni.

Listonosze mają odwiedzać głównie osoby starsze, samotne i schorowane, identyfikowane przez opiekę społeczną oraz upewniać się, czy ich życie i zdrowie nie jest zagrożone. Jeśli "wykryją potencjalne niepokojące sytuacje", mają w razie potrzeby wzywać pomoc - informuje "Le Parisien".

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Nieco lepiej na zachodzie, coraz gorzej na wschodzie. Strefa gorąca się przesuwa

Do tej pory najgoręcej było na zachodzie i południu Francji. Teraz strefa najwyższych temperatur stopniowo się przesuwa na centrum i wschód - to tam w piątek i w sobotę wciąż możliwe będą wartości dochodzące do 38-40 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu Atlantyku i północnym zachodzie temperatury powoli spadają.

Strefa najintensywniejszych upałów we Francji powoli przesuwa się na północny wschód. To tam jeszcze w najbliższym czasie w ciągu dnia może być do około 40 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Mimo wszystko wciąż upał stwarza poważne zagrożenie, więc władze kraju szukają kolejnych sposobów na ochronę ludności.

Ze względów bezpieczeństwa odwołano wiele imprez plenerowych. Paryska policja zaapelowała do organizatorów kilku wydarzeń o zmianę ich terminów na okres, kiedy zrobi się chłodniej.

Minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez zalecił zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu na świeżym powietrzu. Takie ograniczenie wprowadzono w czwartek wieczorem w Paryżu: do godz. 7:00 w niedzielę w stolicy nie wolno pić alkoholu w miejscach publicznych.

Strefa największych upałów przemieszcza się powoli na północny wschód kontynentu. Jak ocenia agencja AFP, co najmniej 150 mln Europejczyków obecnie jest narażonych na upał przekraczający 35 st. C. Dotyczy to między innymi 50 mln Niemców i 30 mln Francuzów.

Z kolei na upał na poziomie nieco ponad 30 stopni wystawionych w piątek będzie ponad 420 mln mieszkańców Starego Kontynentu.

Źródło: AFP, Meteo France, "Le Parisien", BBC

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