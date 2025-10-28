W skrócie Huragan Melissa, najsilniejszy w tym roku na świecie, zagraża Jamajce i Kubie, gdzie przebywa w sumie co najmniej 24 Polaków.

MSZ apeluje do Polaków o ostrożność i rejestrację w systemie Odyseusz.

Melissa osiąga prędkości wiatru ponad 300 km/h, a ulewne deszcze niosą ryzyko powodzi.

- Na tę chwilę na Jamajce mamy zarejestrowanych 10 obywateli plus jednego rezydenta - czyli 11 osób. Za chwilę huragan Melissa dotrze również na Kubę - tam zarejestrowanych mamy 13 osób - przekazał w rozmowie z Polsat News rzecznik MSZ Macie Wewiór. Poinformował również, że obecnie nie ma informacji, by ktokolwiek z Polaków ucierpiał w związku ze zbliżającym się kataklizmem.

- Nie mamy wiedzy ilu Polaków może być na wyspie. Mamy szacunkową informację, że w sezonie w miesiącu na Jamajce przebywa średnio ok. 100 osób. Nie oznacza to jednak, że tyle osób w tej chwili tam jest - dodał i zaznaczył, że na Kubie liczba ta jest znacznie większa.

Rzecznik MSZ przekazał, że obecnie nie ma już możliwości opuszczenia Jamajki. Dlatego też wyraził apel o zachowanie ostrożności i w miarę możliwości przeniesienie się na wyższe tereny.

- Cały czas apelowaliśmy i apelujemy, dla państwa bezpieczeństwa, o rejestrację w systemie Odyseusz. Prosimy o zachowanie ostrożności i słuchanie poleceń lokalnych służb - powiedział Wewiór. Poinformował również, że sytuacją Polaków na Jamajce zajmuje się polska ambasada w Caracas.

Huragan Melissa uderzy w Jamajkę. "Sztorm stulecia"

Huragan 5. kategorii Melissa uderzy w najbliższych godzinach w Jamajkę. To najpotężniejszy huragan w tym roku na świecie i być może również w całej historii wyspy. Melissa niesie ze sobą ulewny deszcz i wiatr wiejący z prędkością nawet ponad 300 km/h.

Organizacje pomocowe ostrzegają, że skutki żywiołu mogą być katastrofalne. - Bezpośrednio dotkniętych może zostać nawet 1,5 mln osób. Zagrożenie humanitarne jest poważne i nieuchronne - przekazał Necephor Mghendi z Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Przed skutkami huraganu ostrzega również Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO). - Wiatr na Jamajce ma osiągnąć prędkość ok. 280 km/h z porywami do nawet 350 km/h. Dla Jamajki to będzie z pewnością sztorm stulecia - stwierdziła Anne-Claire Fontan z WMO.

Jak przekazała, może spaść nawet 700 mm deszczu, co doprowadzi do powodzi i osunięć ziemi. Huragan może również na wybrzeżu powodować fale sięgające nawet 3-4 metrów.

Źródła: AFP, Reuters, Interia

