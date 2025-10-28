Potężny huragan mknie ku Jamajce. MSZ apeluje do Polaków
Ministerstwo Spraw Zagranicznych naszego kraju obecnie wie o 11 Polakach na Jamajce i 13 na Kubie - poinformował rzecznik ministerstwa Maciej Wewiór. Zaapelował też o zachowanie ostrożności. W obie wyspy w najbliższym czasie uderzyć ma potężny huragan Melissa, najsilniejszy w tym roku na świecie.
W skrócie
- Huragan Melissa, najsilniejszy w tym roku na świecie, zagraża Jamajce i Kubie, gdzie przebywa w sumie co najmniej 24 Polaków.
- MSZ apeluje do Polaków o ostrożność i rejestrację w systemie Odyseusz.
- Melissa osiąga prędkości wiatru ponad 300 km/h, a ulewne deszcze niosą ryzyko powodzi.
- Na tę chwilę na Jamajce mamy zarejestrowanych 10 obywateli plus jednego rezydenta - czyli 11 osób. Za chwilę huragan Melissa dotrze również na Kubę - tam zarejestrowanych mamy 13 osób - przekazał w rozmowie z Polsat News rzecznik MSZ Macie Wewiór. Poinformował również, że obecnie nie ma informacji, by ktokolwiek z Polaków ucierpiał w związku ze zbliżającym się kataklizmem.
- Nie mamy wiedzy ilu Polaków może być na wyspie. Mamy szacunkową informację, że w sezonie w miesiącu na Jamajce przebywa średnio ok. 100 osób. Nie oznacza to jednak, że tyle osób w tej chwili tam jest - dodał i zaznaczył, że na Kubie liczba ta jest znacznie większa.
Rzecznik MSZ przekazał, że obecnie nie ma już możliwości opuszczenia Jamajki. Dlatego też wyraził apel o zachowanie ostrożności i w miarę możliwości przeniesienie się na wyższe tereny.
- Cały czas apelowaliśmy i apelujemy, dla państwa bezpieczeństwa, o rejestrację w systemie Odyseusz. Prosimy o zachowanie ostrożności i słuchanie poleceń lokalnych służb - powiedział Wewiór. Poinformował również, że sytuacją Polaków na Jamajce zajmuje się polska ambasada w Caracas.
Huragan Melissa uderzy w Jamajkę. "Sztorm stulecia"
Huragan 5. kategorii Melissa uderzy w najbliższych godzinach w Jamajkę. To najpotężniejszy huragan w tym roku na świecie i być może również w całej historii wyspy. Melissa niesie ze sobą ulewny deszcz i wiatr wiejący z prędkością nawet ponad 300 km/h.
Organizacje pomocowe ostrzegają, że skutki żywiołu mogą być katastrofalne. - Bezpośrednio dotkniętych może zostać nawet 1,5 mln osób. Zagrożenie humanitarne jest poważne i nieuchronne - przekazał Necephor Mghendi z Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
Przed skutkami huraganu ostrzega również Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO). - Wiatr na Jamajce ma osiągnąć prędkość ok. 280 km/h z porywami do nawet 350 km/h. Dla Jamajki to będzie z pewnością sztorm stulecia - stwierdziła Anne-Claire Fontan z WMO.
Jak przekazała, może spaść nawet 700 mm deszczu, co doprowadzi do powodzi i osunięć ziemi. Huragan może również na wybrzeżu powodować fale sięgające nawet 3-4 metrów.
Źródła: AFP, Reuters, Interia