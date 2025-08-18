Potężny huragan gna przez Atlantyk. Właśnie zyskał na sile

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Potężny huragan wyłączył prąd w ponad 150 tys. domów i cały rośnie w siłę. Erin mija Karaiby i zbliża się do południowo-wschodniej części USA. Dwa tamtejsze hrabstwa ogłosiły stan wyjątkowy i ewakuowały dwie wyspy. Lokalne władze ostrzegają, że przez kilka dni pomoc może do nich nie dotrzeć.

Huragan Erin spowodował szkody na Puerto Rico. Obecnie przesuwa się na północ, zbliżając się do wybrzeża Stanów Zjednoczonych
NOAAGetty Images

Pierwszy silny atlantycki huragan w tym sezonie zbliżył się do Karaibów i południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Niesie wiatr o prędkości przekraczającej 200 km/h i mocno odczuwają go mieszkańcy karaibskich wysp. W Puerto Rico prawie 155 tys. domów nie ma prądu, doszło do lokalnych podtopień.

Huragan Erin wciąż rośnie

Podczas niedzielnego briefingu gubernator Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, zaleciła mieszkańcom wyspy, by w miarę możliwości pozostali w domach. Czas trwają intensywne ulewy, więc zagrożenie powodziowe jeszcze nie minęło.

Po chwilowym osłabieniu huragan Erin obecnie znów wzmocnił się do huraganu czwartej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Według danych opublikowanych przez amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) niesie wiatr o prędkości dochodzącej do 215 km/h, a podmuchy są silniejsze.

Według NHC w poniedziałek huragan może wzmocnić się jeszcze bardziej, a w połowie tygodnia może "pozostać dużym i niebezpiecznym huraganem" - głosi komunikat.

W niedzielę wieczorem Erin znajdował się około 1,5 tys. kilometrów na południowy wschód od przylądka Hatteras w Karolinie Północnej. Huragan Erin cały czas zwiększa swoje rozmiary. Według amerykańskich specjalistów obecnie strefa najsilniejszych wiatrów rozciąga się na szerokość 95 kilometrów, a podmuchy o sile ocenianej na burzę tropikalną występują do 370 kilometrów od jego centrum.

W poniedziałek Erin zbliżył się do wysp Turks i Caicos na odległość około 200 kilometrów, niosąc silny wiatr i wysokie fale. Jego obecność odczuwalna jest również na południowym wschodzie Bahamów. Większych fal w najbliższych dniach trzeba się spodziewać na Bahamach, Bermudach oraz na wschodnim wybrzeżu USA i Kanady.

    "Potraktujcie te ostrzeżenia poważnie"

    Według obecnych prognoz huragan nie powinien dotrzeć do lądu, jednak mieszkańcy nadmorskich miejscowości w kilku krajach muszą mieć się na baczności. W USA w hrabstwach Dare i Hyde w Karolinie Północnej ogłoszono stan wyjątkowy.

    W Dare od wtorku władze spodziewają się podtopień na terenach nadmorskich, a także podwyższonego stanu oceanu.

    Ogłoszono obowiązkową ewakuację wysp Hateras i Ocracoke. Możliwe, że autostrada numer 12 prowadząca na obie wyspy przez kilka dni może być nieprzejezdna.

    Lokalne władze ostrzegają, że służby ratunkowe w najbliższym czasie mogą nie być w stanie docierać do poszkodowanych na tych wyspach.

    "Proszę, potraktujcie te ostrzeżenia poważnie, zwłaszcza jeśli macie problemy zdrowotne lub wymagacie opieki" - podkreśliły władze hrabstwa Hyde w komunikacie.

    Huragan Erin jest pierwszym tak poważnym zjawiskiem w tym sezonie, który zwykle trwa od czerwca do listopada.

    Źródło: NHC.noaa.gov, NBC, CNN, AFP

