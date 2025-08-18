Pierwszy silny atlantycki huragan w tym sezonie zbliżył się do Karaibów i południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Niesie wiatr o prędkości przekraczającej 200 km/h i mocno odczuwają go mieszkańcy karaibskich wysp. W Puerto Rico prawie 155 tys. domów nie ma prądu, doszło do lokalnych podtopień.

Huragan Erin wciąż rośnie

Podczas niedzielnego briefingu gubernator Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, zaleciła mieszkańcom wyspy, by w miarę możliwości pozostali w domach. Czas trwają intensywne ulewy, więc zagrożenie powodziowe jeszcze nie minęło.

Po chwilowym osłabieniu huragan Erin obecnie znów wzmocnił się do huraganu czwartej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Według danych opublikowanych przez amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) niesie wiatr o prędkości dochodzącej do 215 km/h, a podmuchy są silniejsze.

Według NHC w poniedziałek huragan może wzmocnić się jeszcze bardziej, a w połowie tygodnia może "pozostać dużym i niebezpiecznym huraganem" - głosi komunikat.

W niedzielę wieczorem Erin znajdował się około 1,5 tys. kilometrów na południowy wschód od przylądka Hatteras w Karolinie Północnej. Huragan Erin cały czas zwiększa swoje rozmiary. Według amerykańskich specjalistów obecnie strefa najsilniejszych wiatrów rozciąga się na szerokość 95 kilometrów, a podmuchy o sile ocenianej na burzę tropikalną występują do 370 kilometrów od jego centrum.

W poniedziałek Erin zbliżył się do wysp Turks i Caicos na odległość około 200 kilometrów, niosąc silny wiatr i wysokie fale. Jego obecność odczuwalna jest również na południowym wschodzie Bahamów. Większych fal w najbliższych dniach trzeba się spodziewać na Bahamach, Bermudach oraz na wschodnim wybrzeżu USA i Kanady.

"Potraktujcie te ostrzeżenia poważnie"

Według obecnych prognoz huragan nie powinien dotrzeć do lądu, jednak mieszkańcy nadmorskich miejscowości w kilku krajach muszą mieć się na baczności. W USA w hrabstwach Dare i Hyde w Karolinie Północnej ogłoszono stan wyjątkowy.

W Dare od wtorku władze spodziewają się podtopień na terenach nadmorskich, a także podwyższonego stanu oceanu.

Ogłoszono obowiązkową ewakuację wysp Hateras i Ocracoke. Możliwe, że autostrada numer 12 prowadząca na obie wyspy przez kilka dni może być nieprzejezdna.

Lokalne władze ostrzegają, że służby ratunkowe w najbliższym czasie mogą nie być w stanie docierać do poszkodowanych na tych wyspach.

"Proszę, potraktujcie te ostrzeżenia poważnie, zwłaszcza jeśli macie problemy zdrowotne lub wymagacie opieki" - podkreśliły władze hrabstwa Hyde w komunikacie.

Huragan Erin jest pierwszym tak poważnym zjawiskiem w tym sezonie, który zwykle trwa od czerwca do listopada.

Źródło: NHC.noaa.gov, NBC, CNN, AFP

