W skrócie Awaria zasilania w tunelu pod kanałem La Manche spowodowała utrudnienia w ruchu pociągów Eurostar i Le Shuttle.

Eurostar oraz National Rail zaapelowały do pasażerów o przełożenie podróży na inny termin ze względu na prace naprawcze.

Setki pasażerów utknęły w tunelu i na dworcach, a naprawy mają potrwać co najmniej do końca dnia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O poważnych utrudnieniach w tunelu pod kanałem La Manche poinformował we wtorek Eurostar, przewoźnik kolejowy obsługujący połączenia dużych prędkości pomiędzyWielką Brytanią, Francją, Belgią i Holandią.

"Z powodu awarii zasilania w tunelu pod kanałem La Manche i późniejszej awarii pociągu Le Shuttle, gorąco prosimy wszystkich pasażerów o przełożenie podróży na inny termin" - napisano w komunikacie.

Podobny apel wystosowało do pasażerów National Rail.

"Wystąpił problem z napowietrznym zasilaniem w tunelu pod kanałem La Manche. Pociągi mogą być znacznie opóźnione lub odwołane w ostatniej chwili. Zdecydowanie zalecamy wszystkim pasażerom przełożenie podróży na inny termin" - czytamy.

Utrudnienia w tunelu pod kanałem La Manche. Poważna awaria zasilania

Eurostar poinformował, że połączenia zostały zawieszone na czas nieokreślony, potrzebny do wykonania niezbędnych napraw. Pasażerowie zgromadzeni na paryskim dworcu Gare du Nord usłyszeli, że ruch będzie wstrzymany do końca dnia.

Firma Getlink GETP.PA, odpowiadająca za infrastrukturę tunelu oraz usługę Le Shuttle, w ramach której przez kanał La Manche przewożone są pojazdy wraz z ich pasażerami, przekazała, że trwają prace naprawcze, a ruch będzie stopniowo wznawiany.

Kilkuset pasażerów Le Shuttle utknęło w swoich pojazdach po przejściu kontroli paszportowej. Nie mogą się cofnąć, ponieważ przekroczyli już granicę strefy kontrolowanej przez Francję. Kolejne osoby oczekują na dworcach w Wielkiej Brytanii i Francji.

W 2024 roku dzięki usłudze Le Shuttle kanał La Manche przekroczyło 2,2 miliona pojazdów pasażerskich i 1,2 miliona ciężarówek. Pociągami Eurostar kanał przekroczyło kolejne 19,5 miliona pasażerów.

Źródła: BBC, Reuters

Zima atakuje. Najgorzej jest na północy Polsat News