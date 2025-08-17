W skrócie Niszczycielskie powodzie monsunowe oraz osunięcia ziemi w północno-zachodnim Pakistanie spowodowały śmierć ponad 300 osób. Wciąż poszukuje się ponad 200 osób.

Rząd ogłosił stan klęski żywiołowej, trwają intensywne akcje ratunkowe z udziałem służb wojskowych i cywilnych.

Zmiany klimatyczne, rekordowe opady oraz topniejące lodowce przyczyniają się do coraz groźniejszych powodzi w regionie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Lokalny urzędnik z najbardziej dotkniętego katastrofą dystryktu Buner poinformował BBC w niedzielę, że co najmniej 209 osób nadal jest zaginionych. Liczba ta najprawdopodobniej może jednak wzrosnąć.

Bardzo trudna sytuacja jest również w części Kaszmiru administrowanej przez Indie. W regionie tym co najmniej 60 osób zginęło w wyniku gwałtownych powodzi.

Z kolei w Kaszmirze administrowanym przez Pakistan zginęło dziewięć osób, a kolejne pięć zginęło w północnym regionie Gilgit-Baltistan.

Ulewne deszcze w Pakistanie. Ogłoszono stan klęski żywiołowej

Rządowi synoptycy przewidują, że do 21 sierpnia w północno-zachodniej części kraju, gdzie kilka obszarów ogłoszono strefami klęski żywiołowej, będą występowały ulewne deszcze.

Pakistan od czerwca zmaga się ze skutkami tegorocznej pory monsunowej. W tym roku z powodu powodzi i lawin błotnych zginęło już co najmniej 650 osób.

Rekordowe powodzie w Pakistanie. Rok pod znakiem klęsk żywiołowych

W lipcu w Pendżabie, gdzie mieszka prawie połowa z 255 milionów mieszkańców Pakistanu, odnotowano o 73 proc. więcej opadów niż w poprzednim roku i więcej ofiar śmiertelnych niż w całej poprzedniej porze monsunowej.

Północny Pakistan jest również jednym z najbardziej zlodowaciałych obszarów w regionie, ale lodowce szybko się kurczą i cofają z powodu zmian klimatycznych, co oznacza, że skały, gleba i inne szczątki mogą ulegać przemieszczeniu.

Deszcze monsunowe mogą dodatkowo destabilizować zbocza górskie, nasilając osunięcia ziemi, które czasami blokują rzeki i doprowadzają do ich wylania.

Naukowcy są przekonani, że nasilające się powodzie w tym kraju są efektem globalnego ocieplenia.

Dla ofiar powodzi tworzone są tymczasowe obozy. Ishaq Dar, wicepremier i minister spraw zagranicznych, powiadomił, że ekipy cywilne i wojskowe prowadzą akcje ratunkowe. Premier Shehbaz Sharif przewodniczył w sobotę nadzwyczajnemu posiedzeniu swojego gabinetu.

Rozmowa Nawrockiego z Trumpem. Szef gabinetu prezydenta RP: Europa mówi jednym głosem Polsat News Polsat News