W skrócie Donald Trump ogłosił zniszczenie 42 irańskich okrętów marynarki wojennej i ocenił, że to koniec irańskiej floty.

Izrael przekazał, że nocnym nalotem zniszczył 16 irańskich samolotów oraz centrum dowodzenia obrony przeciwlotniczej w Teheranie.

Radosław Sikorski potwierdził degradację zdolności wojskowych Iranu i odniósł się do informacji o przekazywaniu Teheranowi danych wywiadowczych przez Rosję.

Donald Trump podczas zorganizowanego na Florydzie szczytu Tarcz Ameryk, czyli spotkaniu z przywódcami państw południowoamerykańskich, stwierdził, że flota Iranu została zniszczona.

- Idzie nam bardzo dobrze w Iranie. (...) Zniszczyliśmy w ciągu trzech dni 42 okręty marynarki wojennej, niektóre z nich bardzo duże. To był koniec marynarki wojennej - powiedział prezydent USA na Florydzie.

- Zniszczyliśmy ich siły lotnicze, zniszczyliśmy ich system komunikacji - dodał Trump, oceniając trwającą od tygodnia operację przeciwko Iranowi na "15 w skali od 1 do 10".

- Trzeba było to zrobić. Byli blisko uzyskania broni jądrowej. Gdybyśmy w tamtym roku nie uderzyli ich bombowcami B-2 podczas operacji "Midnight Hammer", mieliby ją. Są szaleni i by jej użyli. Więc wyświadczyliśmy światu przysługę - powiedział Donald Trump.

O sukcesie operacji zapewnia także wojsko Izraela. IDF podało, że w nocnym ataku na lotnisko Mehrabad w Teheranie udało się zniszczyć 16 samolotów należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Według IDF Mehrbada miał stanowić "centralny punkt zaopatrzenia w broń i fundusze dla terrorystycznych sojuszników reżimu na Bliskim Wschodzie". "Samoloty wypełnione bronią i gotówką wielokrotnie startowały z lotniska i lądowały w całym regionie" - przekazały izraelskie siły zbrojne.

Izraelskie naloty miały także zniszczyć centrum dowodzenia irańskiej obrony przeciwlotniczej. Według IDF całkowicie zniszczono centrum operacyjne "odpowiedzialne za ocenę sytuacji powietrznej i obronę przestrzeni powietrznej Iranu".

Radosław Sikorski o ataku na Iran. "Niewątpliwie następuje degradacja"

Informacje o militarnych sukcesach amerykańsko-izraelskiej operacji potwierdził minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Podczas sobotniej konferencji wicepremier stwierdził, że "niewątpliwie następuje degradacja zdolności wojskowych Iranu".

- Od strony wojskowej koalicja amerykańsko-izraelska ma dużą przewagę. Ale też i ona, i jej sojusznicy w rejonie Zatoki Perskiej, spotykają się z wyzwaniami związanymi z tzw. efektorami, czyli mówiąc prosto, z rakietami różnych systemów czy to przeciwlotniczych czy przeciwrakietowych - przekazał Sikorski.

Szef polskiej dyplomacji odniósł się także do doniesień, według których w konflikt pośrednio zaangażowała się Rosja. "Washington Post" podał w piątek, że Moskwa przekazuje Teheranowi dane wywiadowcze pomocne w rażeniu amerykańskich celów.

- Mamy nadzieję, że administracja amerykańska wyciągnie wnioski z tego, co Rosja robi, zagrażając ich siłom, także w kontekście ukraińskim - powiedział Radosław Sikorski.

