Potężne uderzenie USA w Syrii. Wykorzystano pociski precyzyjnego rażenia

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Siły USA uderzyły w ponad 70 celów związanych z Państwem Islamskim (IS) w środkowej Syrii - przekazało amerykańskie Dowództwo Centralne w komunikacie. Dowódca CENTCOM admirał Brad Cooper dodał, że będą "nadal bezlitośnie ścigać terrorystów". W akcji Hawkeye Strike wykorzystano ponad 100 pocisków precyzyjnego rażenia.

Samolot szturmowy A-10 Thunderbolt II o charakterystycznym malowaniu z motywem rekina, stojący na oświetlonej płycie lotniska nocą, widoczny szczegółowo kadłub, podwieszone uzbrojenie i silnik.
Dowództwo USA przeprowadziło ataki na ponad 70 celów Państwa Islamskiego w SyriiX / @CENTCOMmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Siły USA przeprowadziły atak na ponad 70 celów powiązanych z Państwem Islamskim w Syrii, używając ponad 100 pocisków precyzyjnego rażenia.
  • Operacja Hawkeye Strike była odpowiedzią na wcześniejszy atak na amerykańskie i sojusznicze siły, w którym zginęło trzech Amerykanów.
  • Dowódcy i przedstawiciele USA podkreślili determinację w dalszym zwalczaniu terrorystów i powstrzymywaniu ataków na Zachód.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Dowództwo CENTCOM, odpowiedzialne za Bliski Wschód, powiadomiło, że operację Hawkeye Strike rozpoczęto w piątek o godz. 16 czasu wschodnioamerykańskiego (o północy w Damaszku).

Podkreślono, że jest to odpowiedź na atak na siły amerykańskie i sojusznicze, do którego doszło w minioną sobotę.

Atak USA na obiekty w Syrii. Uderzono w ponad 70 celów

Siły podlegające CENTCOM uderzyły w ponad 70 celów w wielu lokacjach w środkowej Syrii - czytamy w komunikacie. Wykorzystano do tego celu myśliwce, śmigłowce szturmowe i artylerię. Wsparcia w postaci samolotów myśliwskich udzieliły też jordańskie siły zbrojne.

W ramach operacji wykorzystano ponad 100 pocisków precyzyjnego rażenia wymierzonych w infrastrukturę i miejsca przechowywania broni IS.

Według dziennika "Wall Street Journal" obiekty zaatakowano z użyciem samolotów F-15 i A-10, śmigłowców Apache i pocisków Himars.

Zobacz również:

Szef Pentagonu Pete Hegseth poinformował o ataku amerykańskich sił na cele w Syrii
Świat

USA uderzyły w cele w Syrii. "Zabiliśmy wielu wrogów"

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    "Operacja ta ma kluczowe znaczenie, by zapobiegać inspirowaniu przez IS spisków terrorystycznych i ataków przeciwko USA" - oświadczył dowódca CENTCOM, admirał Brad Cooper.

    "Będziemy nadal bezlitośnie ścigać terrorystów, którzy chcą wyrządzić krzywdę Amerykanom i naszym partnerom w całym regionie" - dodał.

    W komunikacie powiadomiono, że po ataku na amerykańskie i syryjskie siły z 13 grudnia USA wraz z siłami sojuszniczymi przeprowadziły 10 operacji w Syrii i Iraku, w wyniku których zginęło albo zatrzymano 23 terrorystów.

    Uderzenie USA w Syrię. Hegseth: To deklaracja zemsty

    W ciągu minionych sześciu miesięcy USA z sojusznikami w Syrii przeprowadziły ponad 80 operacji, mających na celu wyeliminowanie terrorystów stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla USA i bezpieczeństwa w regionie - przekazało dowództwo.

    Prezydent USA Donald Trump poinformował wcześniej w piątek, że amerykańskie siły prowadzą "bardzo silne" uderzenia na bastiony dżihadystycznego Państwa Islamskiego w Syrii. Jak dodał, operacja ma poparcie władz syryjskich.

    Zobacz również:

    Kolumna amerykańskiego wojska w Syrii. Zdjęcie ilustracyjne
    Świat

    Amerykańscy żołnierze zginęli w pułapce, Trump żądał odwetu. Nowe informacje

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek

      Z kolei Pete Hegseth przekazał we wcześniejszym komunikacie, że "to nie początek wojny - to deklaracja zemsty". "Stany Zjednoczone Ameryki, pod przywództwem prezydenta Trumpa, nigdy nie zawahają się i nie ustąpią w obronie swojego narodu" - dodał szef Pentagonu.

      Amerykańskie władze podkreśliły, że rozpoczęta w piątek operacja jest odpowiedzią na atak na amerykańskie siły, do którego doszło 13 grudnia w Syrii i za który według administracji odpowiada Państwo Islamskie.

      Zginęło w nim trzech Amerykanów - dwóch żołnierzy i tłumacz - a kolejnych trzech żołnierzy zostało rannych. Prezydent USA zapowiedział wówczas odwet wobec IS i stwierdził, że atak terrorystów skierowany był zarówno przeciwko USA, jak i przeciwko władzom Syrii.

      Zobacz również:

      Donald Trump zapowiedział odwet za śmierć amerykańskich żołnierzy w Syrii
      Świat

      Trump chce zemsty po śmierci żołnierzy. "Potężny odwet"

      Krzysztof Ryncarz
      Krzysztof Ryncarz
      "Specjalizuje się w biciu ludzi w lesie". Marszałek uderza w NawrockiegoPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze