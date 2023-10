Potężne uderzenie Izraela. Wieżowce przestały istnieć

Izraelskie lotnictwo w ramach odwetu przeprowadziło naloty na Strefę Gazy . Celem ataków był m.in. wieżowce, według agencji AP jeden z nich się zawalił. "The Economic Times" poinformował, że chodzi o 14-piętrowy Palestine Tower , który miał być zamieszkany przez dziesiątki rodzin. Mieściły jest też w nim siedziby Hamasu.

Hamas zaatakował. "Powódź" ma dotrzeć do Jerozolimy

Jak podaje AP, podczas ataku porannego bojownicy Hamasu wtargnęli aż do 22 miejsc poza Strefą Gazy, w tym do miast i innych społeczności aż do 24 kilometrów od granicy ze Strefą Gazy.