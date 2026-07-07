W skrócie Amerykańskie Centralne Dowództwo poinformowało o serii ataków na Iran jako odpowiedzi na niedawne ataki na trzy statki handlowe w cieśninie Ormuz.

Nie podano szczegółów dotyczących celów uderzeń, ale irańskie media doniosły o trafieniu sześciu pocisków w rejonie nabrzeża Taheroui na południu Iranu.

Według brytyjskiej agencji UKMTO, w ciągu ostatniej doby w cieśninie Ormuz zaatakowano trzy statki, a Iran nakazał używanie wyznaczonego przez siebie szlaku, grożąc atakami na jednostki niestosujące się do nakazu.

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We wtorek późnym wieczorem czasu polskiego Siły Centralnego Dowództwa USA poinformowały o rozpoczęciu serii potężnych uderzeń na Iran.

Ataki były wymierzone w irańskie systemy obrony powietrznej, systemy nadzoru wybrzeża, pociski ziemia-powietrze, pociski manewrujące przeciwokrętowe oraz wyrzutnie dronów - poinformował w rozmowie z agencją Reutersa przedstawiciel USA, prosząc o zachowanie anonimowości.

Anonimowy amerykański urzędnik powiedział stacji CNN, że trwające ataki są "karą" i szybko się nie zakończą. Dodał, że uderzenia na cele w Iranie nie są "proporcjonalne".

Według źródeł dziennika "Wall Street Journal" amerykańskie okręty wojenne pozostają w gotowości, aby ponownie rozpocząć blokadę irańskich portów, jeśli zdecyduje się ją przywrócić prezydent Donald Trump.

Amerykański przywódca obecnie przebywa na szczycie NATO w Ankarze.

USA: Seria "potężnych uderzeń" na Iran

"Uderzenia USA są odpowiedzią na irańskie ataki na trzy statki handlowe, które przemierzały cieśninę Ormuz" - dodano w komunikacie.

Dowództwo przekazało, że w ten sposób USA wymierzają "surową karę" za "celowanie i atakowanie załóg statków handlowych obsługiwanych przez niewinne cywilne załogi na międzynarodowym szlaku wodnym".

"Agresja ze strony Iranu była nieuzasadniona, niebezpieczna i jest jawnym naruszeniem rozejmu" - czytamy.

Kilka godzin wcześniej amerykański resort finansów cofnął wydaną wcześniej licencję, zawieszającą sankcje na sprzedaż irańskiej ropy naftowej.

Ataki na statki w cieśninie Ormuz

Według brytyjskiej agencji bezpieczeństwa żeglugi UKMTO w cieśninie Ormuz zaatakowano w ciągu ostatniej doby trzy statki, w tym katarski gazowiec i saudyjski tankowiec.

Iran oficjalnie nie przyznał się do winy, lecz irańskie władze wielokrotnie groziły statkom, które przepływały przez Ormuz korytarzem innym, niż ten wyznaczony przez roszczący sobie prawa do kontroli ruchu Iran. Wszystkie zaatakowane statki płynęły trasą południową wzdłuż wybrzeża Omanu, szlakiem zabezpieczonym przez Stany Zjednoczone.

17 czerwca USA i Iran podpisały wstępne porozumienie, które ma doprowadzić do trwałego pokoju. Według umowy Iran ma "dołożyć wszelkich starań", by zagwarantować przez 60 dni wolną i bezpieczną żeglugę przez Ormuz.

Już po zawarciu porozumienia irańskie władze nakazały używanie wyłącznie wyznaczonego przez nie szlaku przez Ormuz, grożąc atakami na jednostki, które się temu nie podporządkują.

Pod koniec czerwca doszło do kolejnej serii przypisywanych Iranowi ataków, które spotkały się z amerykańskim odwetem.

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie groził wznowieniem zamachów bombowych, ostatnio w poniedziałek, kiedy powiedział dziennikarzom w Gabinecie Owalnym: "Albo zawrzemy układ, albo dokończymy sprawę..... Możemy zburzyć ich mosty w godzinę, możemy wyłączyć ich dostawy energii."





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