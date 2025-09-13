Potężne trzęsienie ziemi w Rosji. Odnotowano "niebezpieczne" fale

Na Kamczatce doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4 - podała Amerykańska Służba Geologiczna. Organizacja zajmująca się ostrzeganiem przed tsunami początkowo informowała, że u wybrzeży Rosji tworzą się "niebezpieczne" fale. "Zagrożenie tsunami już minęło" - podano później. Na razie brak informacji o poszkodowanych.

Trzęsienie ziemi na Kamczatce miało magnitudę 7,4
Trzęsienie ziemi na Kamczatce miało magnitudę 7,4AFP/VALTER BERNARDESCHI/Google Mapsmateriał zewnętrzny

Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) podała, że na Kamczatce doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4.

Centrum Ostrzegania przed Tsunami początkowo informowało, że na Pacyfiku tworzą się "niebezpieczne" fale. Ostatecznie zagrożenie odwołano.

Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Nie wiadomo też, czy na Kamczatce doszło do zniszczeń.

Trzęsienie ziemi miało miejsce 111 kilometrów na wschód od rosyjskiego miasta Pietropawłowsk Kamczacki, na głębokości 39,5 kilometra.

    Kamczatka. Niebezpieczne trzęsienie ziemi, jedno z najsilniejszych w historii

    W lipcu u wschodnich wybrzeży Kamczatki odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,7. Władze Kraju Kamczackiego oceniły, że to najsilniejsze trzęsienie ziemi "od dziesięcioleci".

    Uszkodzeniu uległa sieć energetyczna na wyspie Sachalin, co spowodowało odcięcie dostaw energii elektrycznej - informował wówczas gubernator.

    W wyniku wstrząsu na Pacyfiku powstały fale o wysokości do czterech metrów. Początkowo fale zagrażały wybrzeżu Japonii. Prewencyjnie przeprowadzono tam ewakuacją ludności. Ostrzeżenie przed tsunami wydano również dla zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

    Źródło: AFP

