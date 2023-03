Potężne trzęsienie ziemi na Bliskim Wschodzie. Magnituda 7,7 w Pakistanie

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Świat

W Pakistanie, Indiach i Afganistanie doszło we wtorek do trzęsienia ziemi. Agencje informacyjne podają, że siła wstrząsów - w zależności od miejsca - wyniosła od 4,5 do 7,7. Najsilniejsze były odczuwalne w rejonie stolicy Pakistanu - Islamabadzie. To tam, jak donosi "Washington Post" magnituda wyniosła 7,7. W sieci pojawiają się kolejne nagrania świadków dokumentujące te zdarzenia.

Zdjęcie Potężne trzęsienie ziemi na Bliskim Wschodzie / MUHAMMAD REZA/ ANADOLU AGENCY/ Anadolu Agency via AFP; EMSC /