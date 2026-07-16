Potężne tornado spustoszyło amerykańskie miasto. Trwa akcja służb

W skrócie Przez San Antonio w Stanach Zjednoczonych przeszło tornado oraz wystąpiły gwałtowne burze.

Tornado o sile EF-1 zniszczyło budynki, zerwało dachy, pozbawiło prądu około 18 tysięcy odbiorców i doprowadziło do ewakuacji kompleksu mieszkalnego w pobliżu University of Texas.

Władze miasta prowadzą akcje sprzątania i pomocy poszkodowanym, apelują o unikanie zniszczonych obszarów oraz utrzymują ostrzeżenia o możliwych powodziowych i burzowych zagrożeniach.

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Tornado, które w środę przeszło ulicami San Antonio, zostało sklaryfikowane jako zjawisko o umiarkowanej sile (klasa EF-1).

Jak przekazali dziennikarze lokalnej telewizji News4 San Antonio, podmuchy wiatru osiągały prędkość do 160 km/h, a samo zjawisko utrzymało się na powierzchni ziemi około ośmiu minut, pokonując w tym czasie dystans 6,5 km.

Nikt nie ucierpiał, ale żywioł wyrządził poważne szkody, między innymi na obszarach należących do Uniwersytetu w Teksasie.

USA. Tornado i burze w San Antonio, trwa akcja służb

Przejście tornada pozostawiło po sobie zniszczone budynki, zerwane dachy i powybijane okna, a także kilkadziesiąt powalonych drzew. W mieście trwa akcja służb, wspieranych przez Czerwony Krzyż.

W San Antonio najmocniej ucierpieli mieszkańcy apartamentów położonych w pobliżu uniwersytetu, głównie studenci. Silny wiatr zerwał tam dużą część dachu i uszkodził najwyżej położone mieszkania. Cały kompleks został ewakuowany.

Pełniący obowiązki dyrektora generalnego zakładu energetycznego CPS Energy Frank Almaraz przekazał, że w szczytowym momencie nawałnicy bez energii elektrycznej pozostawało około 18 tysięcy odbiorców. Przedsiębiorstwo uruchomiło infolinię, dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać uszkodzenia sieci energetycznej.

San Antonio. Zerwane dachy, tysiące osób bez prądu

Sprzątanie i pomoc dla poszkodowanych mieszkańców organizują władze San Antonio. Uruchomiono w tym celu specjalną ankietę, w której można zgłaszać szkody. Zapowiedziano także, że na ulice miast wyjadą specjalne pojazdy, aby odebrać odpady.

Urzędnicy apelują o unikanie zalanych dróg, zniszczonych obszarów i zerwanych linii energetycznych. Jak wskazano, poważne zagrożenie pogodowe w San Antonio nie minęło. W mieście wciąż obowiązują ostrzeżenia przed powodziami błyskawicznymi oraz intensywnymi burzami.

Źródła: News4 San Antonio, Axios





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