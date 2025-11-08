Potężne tornado, krajobraz jak po apokalipsie. Co najmniej pięć osób zginęło
Co najmniej pięć osób zginęło, a około 130 zostało rannych w piątek w południowej Brazylii po przejściu tornada - podały tamtejsze władze. Według systemów prędkość wiatru w gminie Rio Bonito do Iguacu w stanie Parana mogła sięgać nawet 250 km/h. Na opublikowanych w sieci nagraniach widać powalone drzewa, uszkodzone samochody i budynki. W regionie wciąż obowiązuje alert przed niebezpiecznymi burzami.
W skrócie
- Tornado w stanie Parana w Brazylii zabiło co najmniej pięć osób i raniło około 130.
- Prędkość wiatru sięgała nawet 250 km/h, niszcząc domy, samochody i drzewa.
- W kilku południowych stanach kraju obowiązuje alert przed kolejnymi niebezpiecznymi burzami.
Trąba powietrzna przewróciła samochody i uszkodziła domy w gminie Rio Bonito do Iguacu w stanie Parana, poinformowała lokalna służba meteorologiczna. "Potwierdzono już pięć ofiar śmiertelnych tornada" - przekazała obrona cywilna Parany w oświadczeniu dla agencji AFP.
"Wstępne doniesienia wskazują również, że 30 osób odniosło poważne lub umiarkowane obrażenia, a około 100 zostało lekko rannych" - dodała lokalna agencja ratunkowa.
Tornado w Brazylii. Powalone drzewa, wywrócone samochody i wiatr do 250 km/h
Według systemu technologii i monitoringu środowiskowego Parany prędkość wiatru w Rio Bonito do Iguacu, liczącym 14 tys. mieszkańców, sięgała od 180 do 250 kilometrów na godzinę. Agencja poinformowała o "powalonych drzewach, a nawet uszkodzeniach murów domów".
Gubernator Parany, Ratinho Junior, poinformował na platformie X, że "siły bezpieczeństwa są w stanie gotowości, zmobilizowane i monitorują miasta dotknięte gwałtownymi burzami".
Według służb meteorologicznych w całej Paranie, a także w południowych stanach Santa Catarina i Rio Grande do Sul, obowiązuje alert przed niebezpiecznymi burzami.
Francja. Tornado na północ od Paryża. Nie żyje pracownik budowy
Brazylia jest kolejnym po Francji miejscu, gdzie w ostatnim czasie doszło do śmierci w wyniku przejścia trąby powietrznej. W poniedziałek 20 października tornado przeszło przez dzielnice na północ od Paryża, przewracając trzy dźwigi budowlane, w wyniku czego zginęła jedna osoba.
Prokurator regionalny Guirec Le Bras informował agencję AFP, że ofiarą śmiertelną był 23-letni pracownik budowy. 10 kolejnych osób zostało rannych, z czego stan czterech określano jako krytyczny.
Nagłe pojawienie się trąby powietrznej wywołało szkody w 10 dzielnicach.
Źródło: AFP