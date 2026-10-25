Potężne manewry dwóch państw. Setki spadochroniarzy nad Niemcami

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Ponad 2,5 tys. żołnierzy z Wielkiej Brytanii i Francji wzięło udział we wspólnych ćwiczeniach prowadzonych w niemieckiej bazie. 600 z nich stanowili spadochroniarze. To największe manewry od dwóch dekad. Żołnierze mierzyli się z "wrogiem", który posługiwał się taką samą technologią, po jaką mogłaby sięgnąć Rosja w przypadku ataku.

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Trzech żołnierzy w mundurach w bazie Sennelager podczas wspólnych ćwiczeń wojsk brytyjskich i francuskich
Wspólne ćwiczenia brytyjskich i francuskich żołnierzy w NiemczechANDREW GRAYSON / BRITISH ARMYAFP

W skrócie

  • W bazie Sennelager w Niemczech odbyły się największe od dwóch dekad manewry wojskowe z udziałem 2,5 tys. żołnierzy z Wielkiej Brytanii oraz Francji.
  • Ćwiczenia Rhino Titan skupiały się na przeciwdziałaniu zagrożeniom ze strony dronów i wojny elektronicznej, z których mogłaby skorzystać Federacja Rosyjska.
  • Brytyjski minister obrony Wes Streeting podkreślił, że wspólne ćwiczenia są niezbędne, aby skutecznie odstraszać przeciwników i chronić terytorium NATO.
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Media wskazują, że była to jedna z największych operacji powietrznodesantowych Wielkiej Brytanii od dwóch dekad. W ćwiczeniach brało udział łącznie 2,5 tys. brytyjskich i francuskich żołnierzy, z czego 600 stanowili spadochroniarze.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony, na które powołuje się Sky News, przekazało, że to pierwszy raz, kiedy zarówno żołnierze, jak i specjalny sprzęt, wyskakiwali z niewielkiej wysokości z maszyn transportowych RAF A400M.

Wielkie ćwiczenia Francji i Wielkiej Brytanii. Setki żołnierzy pojawiły się nad Niemcami

Ćwiczenia "Rhino Titan" odbyły się w bazie Sennelager w północno-zachodnich Niemczech. Biorący w nich udział żołnierze brytyjskiej 16. Brygady Powietrznodesantowej trenowali walkę z wrogiem, który wyposażony jest w drony oraz inne środki wojny elektronicznej. Jak dodano, takiej technologii mogłaby użyć Federacja Rosyjska, w razie ataku na NATO.

Wspomniana brygada należy do jednostek Globalnej Siły Reagowania, która jest utrzymywana w stanie bardzo wysokiej gotowości do reagowania na kryzysy na całym świecie - humanitarne i wojskowe.

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Brygadier Ed Cartwright, dowódca 16. Brygady Powietrznodesantowo, w rozmowie ze Sky News przekazał, że ćwiczenia skupiały się na "rzeczywistym wyzwaniu obrony terytorium NATO", a żołnierze walczyli z wrogiem prowadzącym wojnę elektroniczną, "czyli z czymś, z czym musielibyśmy się zmierzyć na współczesnym polu bitwy".

"Szybkie i potężne wsparcie". Wspólne ćwiczenia odstraszania wroga

- Współczesne zagrożenia wymagają zaktualizowanego, nowoczesnego podejścia do prowadzenia działań wojennych - oświadczył minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting.

Jednocześnie dodał, że siły zbrojne jego kraju "odpowiednio się przygotowują". - Wraz z naszymi francuskimi i niemieckimi sojusznikami te zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia pokazują, że jesteśmy w stanie zapewnić szybkie i potężne wsparcie powietrzne w dowolnym miejscu, gdzie jest to konieczne do obrony terytorium NATO - mówił Streeting.

Brytyjski minister obrony nadmienił także, iż połączenie wojsk i specjalistycznego sprzętu jest "niezbędne, aby odstraszyć przeciwników", a tym samym zapewnić bezpieczeństwo nie tylko Wielkiej Brytanii, ale i całemu Sojuszowi Północnoatlantyckiemu.

Źródło: Sky News

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