Potężne kroki USA wobec Iranu. Takich sił dotąd nie mobilizowano

W skrócie USA nałożyły ograniczenia wizowe na 18 irańskich urzędników i liderów branży telekomunikacyjnej.

Stany Zjednoczone wysłały największą dotąd flotę samolotów wojskowych na Bliski Wschód, w tym myśliwce F-22, F-16, F-35, E-3 Sentry oraz U-2.

Donald Trump zasugerował możliwość użycia baz Diego Garcia i Fairford w przypadku konieczności ataku na Iran.

Departament Stanu przekazał, że USA nałożyły ograniczenia wizowe na 18 osób powiązanych z Iranem. Według agencji Reutera to największy taki krok amerykańskiej administracji wobec rządu w Teheranie.

Z kolei z obserwacji portalu ItaMilRadar, śledzącego ruch samolotów i okrętów wojennych, wynika, że Stany Zjednoczone wysłały na Bliski Wschód kolejną, największą z dotychczasowych, flotę samolotów, które są niezbędne do prowadzenia długotrwałej kampanii przeciwko Iranowi.

Amerykański postrach nieba zmierza ku Iranowi. Widmo konfliktu

W drodze na Bliski Wschód jest m.in. kilkanaście najskuteczniejszych, amerykańskich myśliwców F-22 Raptor, około 36 samolotów F-16 Fighting Falcon, sześć samolotów wczesnego ostrzegania Boeing E-3 Sentry i samolot szpiegowski U-2 Dragon Lady - wynika z danych portalu ItaMilRadar.

Redakcja skomentowała, że jest to "bezprecedensowa koncentracja amerykańskiej floty powietrznej" w tym regionie.

W poniedziałek 18 myśliwców F-35A Lightning II wystartowało z bazy w Lakenheath w Wielkiej Brytanii i poleciało do Muwaffak Salti w Jordanii. Ta baza, podobnie jak Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej, stała się głównym centrum logistycznym dla amerykańskich samolotów taktycznych, mimo że Amman zapewniał, iż nie pozwoli na użycie swojej przestrzeni powietrznej do ataku na Iran.

Biały Dom i Donald Trump komentują

Według oświadczenia Białego Domu, które pojawiło się w środę, istnieje wiele argumentów za atakiem na Iran. Administracja wzywa Teheran do porozumienia.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podkreśliła, że Iran "byłby rozsądny", gdyby zawarł umowę z USA. Jak dodała, podczas negocjacji w Genewie poczyniono pewne postępy, ale w niektórych kwestiach nadal nie dało się zmniejszyć różnicy zdań. Teheran miał zadeklarować, że za kilka tygodni wróci do przedstawicieli USA z dalszymi ustaleniami.

Z kolei prezydent USA Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że "jeśli Iran zdecyduje się nie zawrzeć porozumienia, może być konieczne wykorzystanie Diego Garcia oraz lotniska w Fairford, aby wyeliminować potencjalny atak wysoce niestabilnego i niebezpiecznego reżimu".

Diego Garcia należy do Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego i ma strategiczne położenie dla operacji prowadzonych na Bliskim Wschodzie. Natomiast lotnisko Fairford to baza w Wielkiej Brytanii, która służy do projektowania działań wojskowych i transportu strategicznego, m.in. dla amerykańskich samolotów.

Iran na celowniku USA? Media: Sytuacja poważniejsza niż w przypadku Wenezueli

Ekspert wywiadu wojskowego Justin Crump powiedział zespołowi BBC Verify, że mobilizacja amerykańskich sił na Bliskim Wschodzie wykazuje "większą głębię i trwałość", niż było to w przypadku ataku na Wenezuelę i uprowadzenia jej przywódcy Nicolasa Maduro.

BBC informuje, że źródła doniosły o wysłaniu w rejon Iranu lotniskowca USS Gerald R Ford - największego okrętu wojennego świata. Może dotrzeć na Bliski Wschód w ciągu kilku tygodni.

Na wodach Zatoki Perskiej marynarka wojenna USA ma obecnie 12 okrętów nawodnych, w tym Grupę Uderzeniową Lotniskowca Abraham Lincoln (CSG), siedem niszczycieli klasy Arleigh Burke oraz trzy okręty Littoral Combat Ships (LCS) - wyliczył portal TheWarZone (TWZ), powołując się na informacje udzielone przez przedstawiciela amerykańskiej marynarki.

W regionie ma znajdować się również kilka atomowych okrętów podwodnych, ale siły zbrojne Stanów Zjednoczonych nie ujawniają ich liczby ani lokalizacji.

Irańska agencja: Iran ćwiczy z Rosją

Jak podała agencja Reutera - powołując się na irańską agencję informacyjną Fars - Iran i Rosja przeprowadzą w najbliższy czwartek ćwiczenia marynarki wojennej w Zatoce Omańskiej oraz na północnym Oceanie Indyjskim.

Manewry odbędą się kilka dni po tym, jak Gwardia Rewolucyjna przeprowadziła ćwiczenia wojskowe w Cieśninie Ormuz.

"Tworzenie zbieżności i koordynacji w ramach wspólnych działań mających na celu przeciwdziałanie działaniom zagrażającym bezpieczeństwu i ochronie morskiej (...) a także zwalczanie terroryzmu morskiego należą do głównych celów tych wspólnych ćwiczeń" - powiedział agencji Fars dowódca marynarki wojennej Iranu Hassan Maghsoodloo.

