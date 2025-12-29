Potężne chińskie manewry w spornym regionie. Na wyspie obawiają się ataku

W skrócie Chiny rozpoczęły szeroko zakrojone manewry wojskowe z udziałem niszczycieli, myśliwców i żołnierzy wyposażonych w ostrą amunicję w pobliżu Tajwanu.

Pekin oficjalnie przedstawia ćwiczenia jako test gotowości do kontroli strategicznych obszarów, podkreślając zarazem, że to ostrzeżenie dla zwolenników niezależności Tajwanu.

Tajwańskie władze określiły chińskie działania jako militarne zastraszanie i rozpoczęły przygotowania do obrony oraz ochrony przestrzeni powietrznej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak głosi komunikat chińskiego dowództwa, w manewrach uczestniczą "niszczyciele, fregaty, myśliwce, bombowce i drony" a cele znajdują się na północ i południowy zachód od Tajwanu.

Oficjalna chińska agencja Xinhua opublikowała grafikę przedstawiającą pięć stref wokół wyspy, w których będą obowiązywać ograniczenia ruchu statków i samolotów. Także wcześniej Chiny prowadziły ćwiczenia blokowania obcych jednostek na wodzie.

Chińskie siły w pobliżu Tajwanu. Manewry "Justice Mission 2025"

Pekin utrzymuje, że prowadzi ćwiczenia. Wcześniej ich start zapowiadano jednak na wtorek. Według nowego komunikatu dzień ten nie będzie początkiem mobilizacji, ale największym pokazem siły podczas tych manewrów.

Rzecznik dowództwa chińskiego Wschodniego Teatru Wojskowego płk. Shi Yi przekazał, że celem manewrów pod kryptonimem "Justice Mission 2025" (Sprawiedliwa Misja 2025) będzie "sprawdzenie gotowości sił morskich i powietrznych do kontroli kluczowych portów i innych rejonów". Dodał, że w manewrach uczestniczyć będzie marynarka wojenna, wojska lądowe i lotnictwo.

Shi Yi podkreślił też, że manewry "są poważnym ostrzeżeniem dla tajwańskich sił separatystycznych i zewnętrznej ingerencji".

Napięcia na Dalekim Wschodzie. Tajwan szykuje się do odparcia ewentualnego ataku

Władze Tajwanu potępiły w poniedziałek chińskie ćwiczenia, określając je jako "militarne zastraszanie" i podkreśliły "gotowość do obrony demokracji". Wezwano Pekin do niezwłocznego wstrzymania manewrów, a także do prawidłowej oceny sytuacji w regionie, by nie wywoływać konfliktów.

Armia tajwańska zapowiedziała rozmieszczenie "odpowiednich sił" i utworzenie "centrum odpowiedzi" na ewentualny atak.

Tajwańscy kontrolerzy ruchu lotniczego stwierdzili, że rozmieszczenie chińskich jednostek w regionie zdecydowanie zagraża kursowaniu samolotów, są "nadgorliwe" i "nierozsądne". Przystąpiono do opracowywania alternatywnych tras lotów.

Chiny zaatakują Tajwan? Wielkie napięcie w kluczowym regionie

Według analityków BBC stanowcze ruchy wojskowe Pekinu to odpowiedź na dążenie Tajwanu do zwiększenia swojej obrony. Chińska Republika Ludowa rości sobie prawo do tajwańskiego terytorium, uznając je za własną prowincję.

Pekin oskarżył prezydenta Tajwanu Lai Ching-te o próbę uniezależnienia wyspy od Chin. Z kolei przywódca podkreśla, że Tajwan jest już suwerennym państwem i dlatego nie ma potrzeby formalnie ogłaszać niepodległości.

W niedzielnym wywiadzie dla lokalnych mediów Lai zaznaczył, że tajwańskie siły muszą ciągle zwiększać swoją zdolność do obrony, aby nigdy nie ustąpić chińskim wojskom. Wskazywał przy tym na potrzebę pokoju, podkreślając, że nie chce wojny. - Pokój mimo to opiera się na prawdziwej sile - podsumował.

Polityczny zwycięzca roku. Ekspert wskazał dwóch liderów. ''Polacy szukają pewnej nowości w polityce'' Polsat News Polsat News