W skrócie W piątek rano 360 tys. odbiorców w USA wciąż pozostawało bez prądu po czwartkowych burzach, które nawiedziły wschodnie wybrzeże kraju.

Chaotyczna sytuacja pogodowa doprowadziła do zakłóceń w komunikacji lotniczej, skutkując odwołaniem lub opóźnieniem ponad 4 tys. rejsów.

Prezydent Donald Trump zapowiedział, że rozważy uruchomienie nadzwyczajnej pomocy ze środków federalnych dla poszkodowanych regionów.

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W Święto Dziękczynienia liczba przerw w dostawach energii elektrycznej osiągnęła poziom ponad 900 tys. Według agencji AP, w niektórych częściach USA trwa usuwanie szkód i przywracanie zasilania. Najwięcej awarii odnotowano w Pensylwanii oraz w Missouri, gdzie utrudnienia spowodowały opady śniegu.

W Hampton, w Wirginii, burza przewróciła popularny punkt orientacyjny na plaży Grandview. Zwietrzałe, bezlistne drzewo znane jako "Drzewo Żalu" lub "Drzewo Muszli". Odwiedzający regularnie dekorowali jego gałęzie muszelkami, co stanowiło popularny motyw dla fotografów.

Armagedon pogodowy w USA. Setki tysięcy osób bez prądu

W czwartek wschodnie regiony kraju nawiedziła potężna burza, przynosząc silny wiatr, ulewne deszcze i podtopienia na wybrzeżach. Według portalu poweroutage.us, Pensylwania pozostaje stanem najbardziej dotkniętym przerwami w dostawie prądu, do których doszło w piątek wcześnie rano.

W piątek utrzymywały się też zakłócenia w ruchu lotniczym. Zgłoszono setki kolejnych opóźnień i odwołań lotów. Jak podała BBC, opóźnionych zostało ponad 3400 rejsów wewnątrz kraju oraz do i z USA, a prawie 670 odwołano. Według serwisu śledzącego ruch lotniczy Flightaware.com, w czwartek - w Święto Dziękczynienia - opóźnionych było ponad 2500 lotów do USA, a ponad 450 odwołano.

BBC poinformowała zarazem, że prezydent Donald Trump zapowiedział rozważenie uruchomienia dla regionu nadzwyczajnej pomocy ze środków federalnych.



