W skrócie Amerykańskie bombowce B-52 wykonują ćwiczenia nad Bałtykiem.

Operacja stanowi element szeroko zakrojonych manewrów NATO, wzmacniających odstraszanie na wschodniej flance.

Rosja odpowiada na działania USA, wysyłając w rejon wyspy Fehmarn swoje okręty wojenne.

Amerykańskie bombowce B-52 to "prawdziwe potwory nieba". Zazwyczaj krążą nad Oceanem Spokojnym lub pustynią Nevady - teraz latają nad Rugią, Rostockiem i północnym wybrzeżem Morza Bałtyckiego - opisuje portal tygodnika "Bild".

Bombowce B-52 nad Morzem Bałtyckim. Ćwiczenia amerykańskich wojsk

Dziennik "Kieler Nachrichten" informuje z kolei, że stalowe giganty przemieszczają się codziennie od środy 12 listopada. "Te duże samoloty to rzadkość na niebie nad Morzem Bałtyckim" - czytamy.

Bombowce B-52H są najcięższymi i największymi samolotami w Siłach Powietrznych USA. Z maksymalną masą startową 221 ton, ośmioma silnikami i rozpiętością skrzydeł 56 metrów przyćmiewają wszystkie inne samoloty NATO.

Tajemnicą pozostaje, czy bombowce rozmieszczone w Europie są uzbrojone. Pewne jest natomiast, że operacja jest częścią serii ćwiczeń.

"Odstraszanie na wschodniej flance". Manewry nad Bałtykiem

Na początku listopada Siły Powietrzne USA wysłały kilka bombowców B-52 ze swojej bazy w Barksdale w Luizjanie przez Atlantyk do hiszpańskiej bazy lotniczej w Morón. Według strony amerykańskiej samoloty te tworzą "Bomber Task Force Europe 26-1", która będzie operować z tego miejsca.

Z oświadczenia, na które powołuje się "Bild", wynika, że Amerykanie chcą, by załogi bombowców "udoskonalały swoją taktykę, zwiększały elastyczność i rozszerzały koordynację z partnerami Sojuszu".

Cała operacja ma lepiej przygotować Siły Powietrzne USA do szybkiego reagowania na pojawiające się zagrożenia. "Pomoże to utrzymać wiarygodną siłę odstraszania na wschodniej flance Europy i dalekiej północy" - czytamy w oświadczeniu.

W manewrach biorą udział też Finlandia, Litwa i Szwecja. W ćwiczeniach nad północno-wschodnim sąsiadem Polski brały udział również maszyny innych krajów NATO. W tym czasie w przestrzeni powietrznej znajdowały się samolot rozpoznawczy AWACS oraz tankowce z USA i Wielkiej Brytanii - opisuje "Kieler Nachrichten".

Latają nad Morzem Bałtyckim. Ustalili przebieg trasy, jest reakcja Rosji

Pierwszy lot odbył się w połowie zeszłego tygodnia - ośmiogodzinna podróż do granicy fińsko-rosyjskiej z kilkukrotnym tankowaniem w trakcie lotu. Lot powrotny prowadził przez Rostock, Hamburg i Frankfurt z powrotem do Hiszpanii.

Następnie w piątek rano, około godz. 6 wystartował kolejny bombowiec B-52. Trasa przebiegała nad Francją i Belgią w kierunku Morza Północnego, gdzie maszyna zatankowała w powietrzu. Następnie o godz. 9 przeleciała z hukiem nad północnymi Niemcami w pobliżu Flensburga. Lecąc wzdłuż niemieckiego wybrzeża Bałtyku, potężny samolot skierował się w stronę Rugii i nad północny kraniec wyspy. Następnie skręcił w kierunku Litwy, przelatując nad Bornholmem.

Celem podróży w piątek był poligon między litewskim Kownem a granicą rosyjską w pobliżu obwodu królewieckiego. Następnie załoga samolotu udała się przez Łotwę i Estonię do Finlandii.

Niemieckie media informują, że Rosja nie pozostawiła ruchu Stanów Zjednoczonych bez odpowiedzi. We wtorek, czyli przed pierwszym lotem, na wschód od wybrzeża wyspy Fehmarn na wodach międzynarodowych u wejścia do Zatoki Lubeckiej pojawiły się rosyjskie okręty. Z oficjalnego przekazu wynika, że fregata "Nieustraszymyj" i okręt desantowy "Aleksander Szabalin" pojawiły się tam "w celach rozpoznawczych".

