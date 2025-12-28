W skrócie Potężna burza śnieżna sparaliżowała Szwecję, powodując śmierć trzech osób i liczne przerwy w dostawach prądu.

W krajach nordyckich odwołano wybrane loty, wstrzymano rejsy promowe, a duża część infrastruktury transportowej nie działała.

Problemy pogodowe dotknęły też USA, gdzie śnieżyce doprowadziły do masowych opóźnień i odwołań lotów.

Od soboty część Szwecji walczy ze skutkami burzy śnieżnej, jaka przetoczyła się przez kraje nordyckie. Szwedzki Instytut Meteorologiczny i Hydrologiczny wydał ostrzeżenie przed silnymi wiatrami na północy kraju w związku z występowaniem sztormu Johannes.

Jak podał serwis SVT Nyhyter, zginęły trzy osoby. Jedną z nich był około 50-letni mężczyzna, który zmarł po przygnieceniu przez drzewo w ośrodku narciarskim Kungsberget w południowej części kraju. Druga ofiara zamieci to pracownik firmy energetycznej Hemab. Jak poinformowało przedsiębiorstwo, zginął on w wypadku podczas pracy terenowej. Z kolei trzecia ofiara to 60-latek, który - podobnie jak pierwszy z nich - został przygnieciony przez drzewo w miejscowości Hofors i zmarł na miejscu.

W dziesiątkach tysięcy domów w Szwecji nadal brakuje prądu. Z utrudnieniami mierzą się także mieszkańcy Norwegii i Finlandii.

Sztorm Johannes w krajach nordyckich. Odwołane loty, wstrzymane promy

Do południa w niedzielę miała trwać przerwa w kursowaniu szwedzkich kolei. Wiadomo jednak, że nie wszystkie wróciły do normalnego rozkładu. Kilka lotnisk w krajach nordyckich było zmuszonych odwołać rejsy samolotów. Taka sama sytuacja dotyczyła portów morskich, w których część statków zatrzymano do czasu poprawy sytuacji meteorologicznej.

W norweskim regionie Nordland straż pożarna interweniowała ponad 200 razy - informuje NRK, na które powołuje się BBC. Około 23 tysiące gospodarstw domowych przestało odbierać prąd z powodu awarii.

Natomiast w Finlandii śnieżyca - nazywana lokalnie Hannes - do niedzielnego poranka powodowała blokady dróg i utrudniała prace służbom ratunkowym. Według portalu Helsinki Times prądu nie miało ponad 33 tysiące osób, a obecnie liczba ta wzrosła do ponad 100 tys. Pełna naprawa infrastruktury przesyłowej może potrwać do pierwszego tygodnia stycznia.

W Finlandii samoloty zostały zepchnięte z pasa startowego

Także na fińskim lotnisku Kittila dwa samoloty - pasażerki i mniejszy odrzutowiec biznesowy - zostały zepchnięte z pasa startowego przez silne zamiecie.

"Podczas kołowania wpadły w zaspy" - podał portal Helsinki Times.

"Odrzutowiec Swiss Air, który mieści do 160 pasażerów i ma prawie 40 metrów długości, właśnie zakończył lądowanie i kołował, gdy doszło do incydentu. Mniejszy odrzutowiec, model 400XT zaprojektowany do krótkodystansowych lotów, znajdował się na ziemi w tym samym czasie" - przekazano. W zdarzeniach nikt nie ucierpiał.

Zima uderzyła nie tylko w Europie. Problemy tysięcy pasażerów w USA

Jednak nie tylko kraje nordyckie zostały dotknięte uderzeniem zimy. Jak podała stacja CBS News, w sobotę ponad 2 tysiące lotów zostało odwołanych lub opóźnionych w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych z powodu śnieżycy.

Pierwszy raz od 2022 roku w Nowym Jorku przybyło tego dnia ponad 10 cm warstwy śniegu. Przed możliwymi utrudnieniami dla pasażerów, którzy w okresie świątecznym zamierzają korzystać z ofert linii lotniczych, ostrzegały w piątek biura prasowe portu w Newark-Liberty, międzynarodowego lotniska Johna F. Kennedy'ego w Nowym Jorku oraz portu LaGuardia.

Przed burzą śnieżną gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul ogłosiła stan wyjątkowy dla ponad połowy stanu. Ostrzeżenia pogodowe obowiązywały od piątku do sobotniego popołudnia.

Źródła: SVT Nyhyter, CBS News, BBC, Yle, Helsinki Times

