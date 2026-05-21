W skrócie Na jednej z nowojorskich ulic w pobliżu posągu Byka z Wall Street doszło do pożaru samochodu, co wywołało panikę wśród świadków.

Pożar został utrwalony na nagraniach – płomienie gwałtownie rozprzestrzeniły się, tworząc kulę ognia, ale nikt nie ucierpiał.

Służby nie potwierdziły, by zdarzenie miało charakter przestępstwa, a posąg Byka z Wall Street pozostał nietknięty.

Spektakularna eksplozja nastąpiła w jednym z najpopularniejszych miejscNowego Jorku, na rogu Broadway i Stone Street, w pobliżu posągu Byka z Wall Street. To jeden z symboli miasta.

Nowojorskie służby ratunkowe otrzymały wezwanie do palącego się samochodu osobowego w środę około godz. 17.40 czasu lokalnego.

Strażacy walczyli z płomieniami półtorej godziny.

Pożar miał bardzo dramatyczny przebieg, co zostało uwiecznione na nagraniach, które następnie trafił do sieci.

Na filmie widać płomienie, które trawiły pojazd i nagle przerodziły się w potężną kulę ognia, sunąca wzdłuż ulicy. Wtedy wszyscy zgromadzeni w pobliżu rzucili się do ucieczki.

Po chwili ogień zamienił się w gęsty, czarny dym. Mimo gwałtownego i spektakularnego przebiegu pożaru nikt nie ucierpiał.

Służby nadal ustalają przyczynę pożaru, ale do tej pory nie pojawiły się przesłanki, które mogłyby świadczyć o tym, że zdarzenie było wynikiem przestępstwa.

"Posąg Byka z Wall Street nie został uszkodzony. Ta brązowa rzeźba włoskiego artysty Arturo Di Modica jest symbolem amerykańskiego rynku akcji" - przekazał "Le Parisien".

Źródło: "Le Parisien"





