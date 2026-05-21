Potężna kula ognia sunęła ulicą. Panika w centrum Nowego Jorku

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Potężna kula ognia sunęła nowojorską ulicą, po tym jak zapalił się jeden z samochodów. Do zdarzenia doszło w pobliżu wizytówki miasta - posągu Byka z Wall Street. Świadkowie w panice uciekali z miejsca pożaru. Sieć obiegły nagrania.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Strażacy podczas akcji na ulicach Nowego Jorku a w ramce moment eksplozji samochodu
USA. Potężna eksplozja samochodu w Nowym Jorku (zdj. ilustracyjne)Twitter/ Jemal Countess / Getty Images

W skrócie

  • Na jednej z nowojorskich ulic w pobliżu posągu Byka z Wall Street doszło do pożaru samochodu, co wywołało panikę wśród świadków.
  • Pożar został utrwalony na nagraniach – płomienie gwałtownie rozprzestrzeniły się, tworząc kulę ognia, ale nikt nie ucierpiał.
  • Służby nie potwierdziły, by zdarzenie miało charakter przestępstwa, a posąg Byka z Wall Street pozostał nietknięty.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Spektakularna eksplozja nastąpiła w jednym z najpopularniejszych miejscNowego Jorku, na rogu Broadway i Stone Street, w pobliżu posągu Byka z Wall Street. To jeden z symboli miasta.

Nowojorskie służby ratunkowe otrzymały wezwanie do palącego się samochodu osobowego w środę około godz. 17.40 czasu lokalnego.

Strażacy walczyli z płomieniami półtorej godziny.

USA. Eksplozja auta w Nowym Jorku. Do sieci trafiły nagrania

Pożar miał bardzo dramatyczny przebieg, co zostało uwiecznione na nagraniach, które następnie trafił do sieci.

Na filmie widać płomienie, które trawiły pojazd i nagle przerodziły się w potężną kulę ognia, sunąca wzdłuż ulicy. Wtedy wszyscy zgromadzeni w pobliżu rzucili się do ucieczki.

Po chwili ogień zamienił się w gęsty, czarny dym. Mimo gwałtownego i spektakularnego przebiegu pożaru nikt nie ucierpiał.

Dramatyczny pożar w Nowym Jorku. Symbol miasta nie ucierpiał

Służby nadal ustalają przyczynę pożaru, ale do tej pory nie pojawiły się przesłanki, które mogłyby świadczyć o tym, że zdarzenie było wynikiem przestępstwa.

"Posąg Byka z Wall Street nie został uszkodzony. Ta brązowa rzeźba włoskiego artysty Arturo Di Modica jest symbolem amerykańskiego rynku akcji" - przekazał "Le Parisien".

Źródło: "Le Parisien"

Zobacz również:

Amerykanie przygotowują się na uderzenie zimy, w kółku zdjęcie satelitarne zjawiska nor’easter w marcu 2014
Świat

USA przygotowują się na nadejście cyklonu. Nawet 100 mln osób zagrożonych

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz


Nie będzie referendum prezydenta. Bogucki: Fatalna polityka klimatyczna, ideologiczna Unii EuropejskiejPolsat NewsPolsat News

Najnowsze