Potężna kula ognia sunęła ulicą. Panika w centrum Nowego Jorku
Potężna kula ognia sunęła nowojorską ulicą, po tym jak zapalił się jeden z samochodów. Do zdarzenia doszło w pobliżu wizytówki miasta - posągu Byka z Wall Street. Świadkowie w panice uciekali z miejsca pożaru. Sieć obiegły nagrania.
W skrócie
- Na jednej z nowojorskich ulic w pobliżu posągu Byka z Wall Street doszło do pożaru samochodu, co wywołało panikę wśród świadków.
- Pożar został utrwalony na nagraniach – płomienie gwałtownie rozprzestrzeniły się, tworząc kulę ognia, ale nikt nie ucierpiał.
- Służby nie potwierdziły, by zdarzenie miało charakter przestępstwa, a posąg Byka z Wall Street pozostał nietknięty.
Spektakularna eksplozja nastąpiła w jednym z najpopularniejszych miejscNowego Jorku, na rogu Broadway i Stone Street, w pobliżu posągu Byka z Wall Street. To jeden z symboli miasta.
Nowojorskie służby ratunkowe otrzymały wezwanie do palącego się samochodu osobowego w środę około godz. 17.40 czasu lokalnego.
Strażacy walczyli z płomieniami półtorej godziny.
USA. Eksplozja auta w Nowym Jorku. Do sieci trafiły nagrania
Pożar miał bardzo dramatyczny przebieg, co zostało uwiecznione na nagraniach, które następnie trafił do sieci.
Na filmie widać płomienie, które trawiły pojazd i nagle przerodziły się w potężną kulę ognia, sunąca wzdłuż ulicy. Wtedy wszyscy zgromadzeni w pobliżu rzucili się do ucieczki.
Po chwili ogień zamienił się w gęsty, czarny dym. Mimo gwałtownego i spektakularnego przebiegu pożaru nikt nie ucierpiał.
Dramatyczny pożar w Nowym Jorku. Symbol miasta nie ucierpiał
Służby nadal ustalają przyczynę pożaru, ale do tej pory nie pojawiły się przesłanki, które mogłyby świadczyć o tym, że zdarzenie było wynikiem przestępstwa.
"Posąg Byka z Wall Street nie został uszkodzony. Ta brązowa rzeźba włoskiego artysty Arturo Di Modica jest symbolem amerykańskiego rynku akcji" - przekazał "Le Parisien".
Źródło: "Le Parisien"