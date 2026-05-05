W skrócie W eksplozji w fabryce fajerwerków w prowincji Hunan zginęło co najmniej 21 osób, a 61 zostało rannych.

Policja zatrzymała szefa zakładu, lokalne władze prowadzą akcję ratunkową i śledztwo dotyczące przyczyn wypadku.

Prowincja Hunan jest jednym z głównych ośrodków produkcji fajerwerków w Chinach, a podobne wypadki zdarzały się wcześniej.

Do eksplozji w mieście Liuyang w środkowych Chinach, gdzie znajduje się centrum produkcji fajerwerków, doszło w poniedziałek około godziny 16:40 czasu lokalnego (godz. 10.40 w Polsce) - podają agencje CCTV i Xinhua, na które powołuje się agencja Reutera.

Wybuch miał miejsce w zakładach Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company.

Chiny: Wybuch w fabryce fajerwerków

Jak podała agencja Xinhua, na miejsce natychmiast skierowano blisko 500 ratowników. W akcji, utrudnionej ryzykiem wtórnego wybuchu, wykorzystano m.in. zdalnie sterowane roboty. Wyznaczono trzykilometrową strefę bezpieczeństwa, z której ewakuowano mieszkańców.

Chińskie media państwowe poinformowały też, że policja badająca przyczynę wybuchu podjęła "środki kontroli" wobec osoby kierującej firmą.

Według relacji świadków cytowanych przez pekiński dziennik "Xinjing Bao" siła detonacji była tak potężna, że w ich domach popękały i powypadały szyby, a ramy okienne uległy deformacji. Jeden z mieszkańców relacjonował, że fala uderzeniowa uniosła w powietrze głazy.

Przywódca Chin z apelem. "Surowe pociągnięcie do odpowiedzialności"

Przywódca Chin Xi Jinping polecił prowadzenie poszukiwań, a także "szybkie przeprowadzenie śledztwa w celu ustalenia przyczyn wypadku i surowe pociągnięcie winnych do odpowiedzialności". Premier Li Qiang zaapelował o zapobieganie wtórnym katastrofom.

Xi nakazał również władzom wzmocnienie kontroli w kluczowych gałęziach przemysłu, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa życia i mienia ludzi.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że chiński przywódca często wydaje "ważne instrukcje" lokalnym władzom po poważnych wypadkach i katastrofach z ofiarami śmiertelnymi. W zeszłym tygodniu apelował o ogólnokrajową poprawę zdolności reagowania na katastrofy w Chinach .

Xi Jinping wydał również instrukcje po pożarze w kompleksie Wang Fuk Court w Hongkongu w listopadzie 2025 r., w którym zginęło 168 osób.

Chiny to największy na świecie producent i eksporter fajerwerków

Jak wynika z danych na które powołuje się agencja Reutera, w 2025 r. Chiny wyeksportowały fajerwerki o wartości 1,14 miliarda dolarów, co stanowiło ponad dwie trzecie światowej sprzedaży.

Wypadki związane z pirotechniką w Chinach nie należą do rzadkości. W czerwcu 2025 r. w fabryce fajerwerków w okolicach miasta Changde zginęło dziewięć osób, a 26 zostało rannych. W lutym co najmniej osiem osób zginęło, a dwie zostały ranne w wyniku eksplozji i pożaru w sklepie z fajerwerkami w prowincji Jiangsu na wschodzie Chin.

Prowincja Hunan stanowi główne zagłębie chińskich zakładów produkujących fajerwerki przeznaczone na eksport, w tym na rynek w Stanach Zjednoczonych.

