Zdjęcie samolotu H-6K zostało opublikowane w mediach społecznościowych należących do Sił Powietrznych Dowództwa Regionu Południowego. Widać na nim maszynę, która najprawdopodobniej startuje z jednego z lotnisk wojskowych. Analitycy natychmiast zwrócili uwagę na skrzydło, a dokładniej to, co znajduje się pod nim. Na fotografii widać, że zainstalowano tam dwie rakiety balistyczne.