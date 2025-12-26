Potężna broń trafiła z Rosji na Białoruś. Pokazali zdjęcia satelitarne

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Rosyjskie hipersoniczne rakiety Oresznik będą rozmieszczone we wschodniej Białorusi, w pobliżu miejscowości Krzyczewo. Doniesienia naukowców pokrywają się z ustaleniami amerykańskiego wywiadu - podała agencja Reutera. Zdjęcia satelitarne pokazują, że w Krzyczewie postawiono trzy wyrzutnie. Następne mają się znaleźć w innej lokalizacji.

Mężczyzna w garniturze stoi przy mównicy z emblematem państwowym. W tle widoczny jest fragment mapy satelitarnej z zaznaczonymi strefami opisanymi jako 'secure railyard', 'technical area' oraz inne strefy techniczne i budowlane.
Zdjęcia satelitarne pokazują rozmieszczenie rakiet Oresznik na BiałorusiEast News/Xinhua News/twitter.com/NEXTAmateriał zewnętrzny

  • Amerykańscy naukowcy na podstawie zdjęć satelitarnych ustalili, że pociski Oresznik są rozmieszczane na wschodniej Białorusi.
  • Rakiety te mają rozszerzyć zasięg działania na Europę, zgodnie z zapowiedzią Putina i Łukaszenki.
  • Według analiz, baza w Krzyczewie pomieści tylko część wyrzutni – reszta może trafić do innych lokalizacji.
Agencja powołała się na ustalenia dwóch amerykańskich naukowców, którzy dokonali analizy zdjęć satelitarnych.

Jeffrey Lewis z Middlebury Institute of International Studies w Kalifornii i Decker Eveleth z organizacji analitycznej CNA w Wirginii ustalili, że pociski będą rozmieszczone w pobliżu Krzyczewa na wschodniej Białorusi, około 300 km na wschód od stolicy kraju - Mińska.

Według agencji Reutera, która powołuje się na swoje źródła, ustalenia naukowców są zgodne z ustaleniami amerykańskiego wywiadu.

    Hipersoniczna rakieta balistyczna średniego zasięgu (5,5 tys. km) Oresznik została po raz pierwszy użyta w działaniach wojennych w listopadzie zeszłego roku do ataku na ukraińskie miasto Dniepr.

    Rakiety Oresznik na Białorusi. Naukowcy wskazali dokładną lokalizację

    Jak przypomniał Reuters, po spotkaniu w grudniu 2024 r. ze swoim białoruskim odpowiednikiem Alaksandrem Łukaszenką Putin powiedział, że Oresznik może zostać rozmieszczony na Białorusi w drugiej połowie 2025 roku.

    Łukaszenka powiedział w zeszłym tygodniu, że pierwsze pociski zostały rozmieszczone, nie podając jednak lokalizacji. Jak dodał, na Białorusi zostanie rozmieszczonych do 10 wyrzutni Oresznik.

    - Putin planuje rozmieszczenie tej broni na Białorusi, aby rozszerzyć jej zasięg na Europę - powiedział cytowany przez agencję John Foreman z brytyjskiego think tanku Chatham House.

    Według cytowanych przez Reutera amerykańskich naukowców baza na wschodzie Białorusi może pomieścić tylko trzy wyrzutnie; pozostałe mogą być rozmieszczone w innej lokalizacji.

