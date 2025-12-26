W skrócie Amerykańscy naukowcy na podstawie zdjęć satelitarnych ustalili, że pociski Oresznik są rozmieszczane na wschodniej Białorusi.

Rakiety te mają rozszerzyć zasięg działania na Europę, zgodnie z zapowiedzią Putina i Łukaszenki.

Według analiz, baza w Krzyczewie pomieści tylko część wyrzutni – reszta może trafić do innych lokalizacji.

Agencja powołała się na ustalenia dwóch amerykańskich naukowców, którzy dokonali analizy zdjęć satelitarnych.

Jeffrey Lewis z Middlebury Institute of International Studies w Kalifornii i Decker Eveleth z organizacji analitycznej CNA w Wirginii ustalili, że pociski będą rozmieszczone w pobliżu Krzyczewa na wschodniej Białorusi, około 300 km na wschód od stolicy kraju - Mińska.

Według agencji Reutera, która powołuje się na swoje źródła, ustalenia naukowców są zgodne z ustaleniami amerykańskiego wywiadu.

Hipersoniczna rakieta balistyczna średniego zasięgu (5,5 tys. km) Oresznik została po raz pierwszy użyta w działaniach wojennych w listopadzie zeszłego roku do ataku na ukraińskie miasto Dniepr.

Jak przypomniał Reuters, po spotkaniu w grudniu 2024 r. ze swoim białoruskim odpowiednikiem Alaksandrem Łukaszenką Putin powiedział, że Oresznik może zostać rozmieszczony na Białorusi w drugiej połowie 2025 roku.

Łukaszenka powiedział w zeszłym tygodniu, że pierwsze pociski zostały rozmieszczone, nie podając jednak lokalizacji. Jak dodał, na Białorusi zostanie rozmieszczonych do 10 wyrzutni Oresznik.

- Putin planuje rozmieszczenie tej broni na Białorusi, aby rozszerzyć jej zasięg na Europę - powiedział cytowany przez agencję John Foreman z brytyjskiego think tanku Chatham House.

Według cytowanych przez Reutera amerykańskich naukowców baza na wschodzie Białorusi może pomieścić tylko trzy wyrzutnie; pozostałe mogą być rozmieszczone w innej lokalizacji.

