Systemy rakietowe Oresznik miałyby zostać rozmieszczone na terytorium Białorusi do końca bieżącego roku. Wołłowicz zaznaczył, że lokalizacje, w których zostaną rozstawione systemy, zostały już określone . Jednocześnie nie podał więcej szczegółów.

The Kyyiv Independent przypomina, że pocisk balistyczny średniego zasięgu Oresznik, przedstawiany jest przez Federację Rosyjską jako " eksperymentalna broń zdolna do ominięcia zaawansowanych systemów obrony powietrznej".

Prokremlowski dziennikarz Aleksander Junaszew informował wcześniej, że końcem 2024 roku Alaksandr Łukaszenka zwrócił się do Moskwy, aby ta rozmieściła na terytorium Białorusi 10 takich systemów .

Szef ukraińskiego wywiadu zagranicznego Ołeh Iwaszczenko w niedawnej rozmowie z Ukrinform, odnosząc się do kwestii rozmieszczenia takowych systemów na Białorusi, ocenił, że twierdzenie Łukaszenki, iż do końca roku będą mieli Oresznika to "myślenie życzeniowe".