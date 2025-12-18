Potężna broń blisko polskich granic. Białoruś ogłasza

Na Białorusi zostały rozmieszczone systemy Oresznik, zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych - poinformował Alaksandr Łukaszenka. Dyktator pod koniec 2024 roku miał zwrócić się do Rosji o przekazanie 10 takich systemów. Ich zasięg pozwala na uderzenie w cele w Europie Środkowo-Wschodniej.

Mężczyzna w garniturze siedzący przy stole konferencyjnym, przemawiający do mikrofonu, w tle flagi państwowe, wkomponowane zdjęcie rakiety balistycznej w momencie startu z unoszącym się dymem.
Rosja rozmieściła na Białorusi systemy Oresznik. Mogą przenosić głowice nuklearneWarNewsPL / X / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Na Białorusi rozmieszczono systemy rakietowe Oresznik zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych.
  • Systemy zostały przekazane Białorusi przez Rosję, a ich zasięg obejmuje całą Europę Środkowo-Wschodnią.
  • Niektórzy eksperci wyrażali sceptycyzm wobec informacji o przekazaniu tej zaawansowanej broni.
- Systemy Oresznik znajdują się na terytorium Białorusi od wczoraj. I rozpoczynają swoją służbę bojową - oznajmił w czwartek prezydent Alaksandr Łukaszenka podczas swojego corocznego przemówienia.

Pociski balistyczne średniego zasięgu Oresznik zostały zaprezentowane przez Rosję w zeszłym roku, po tym jak wykorzystano je do ataku na Dniepr w Ukrainie.

Federacja Rosyjska przedstawia rakiety jako "eksperymentalną broń zdolną do ominięcia zaawansowanych systemów obrony powietrznej". Pociski Oresznik są zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych.

Białoruś. Alaksandr Łukaszenka ogłasza: Rozmieściliśmy pociski Oresznik

Jak informował prokremlowski dziennikarz Aleksander Junaszew, prezydent Białorusi miał zwrócić się do Władimira Putina z prośbą o przekazanie 10 systemów Oresznik pod koniec 2024 roku.

    O planach rozmieszczenia tej broni na białoruskim terytorium wspomniał w maju sekretarz stanu w Radzie Bezpieczeństwa Białorusi Aleksander Wołłowicz. Zapowiedział wtedy, że systemy znajdą się na Białorusi do końca roku.

    Kluczowa broń na Białorusi. Zasięg rakiet wynosi kilka tysięcy kilometrów

    Pojawiające się doniesienia o przekazaniu Białorusi strategicznej broni szef ukraińskiego wywiadu zagranicznego Ołeh Iwaszczenko uznał wówczas jako mało prawdopodobne. Plany rozmieszczenia pocisków nazwał "myśleniem życzeniowym".

    Oresznik to zaawansowany system rakietowy oparty na technologii podobnej do międzykontynentalnej rakiety RS-26 Rubież. Jego zasięg szacowany jest na około 4 tys. km, co pozwala na uderzenie w cele w całej Europie Środkowo-Wschodniej i dalej.

    Źródło: AFP

