Poszukiwanie ofiar UPA na Wołyniu. IPN informuje o sukcesach

Pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN odkryli fundamenty szkoły w dawnej wsi Ostrówki na Wołyniu. Według relacji świadków, tuż przy budynku miano dokonać pochówku osób, które zginęły z rąk ukraińskich nacjonalistów w 1943 r. Prace mają zakończyć się na początku maja.

Trwają prace archeologiczno-ekshumacyjne na Wołyniu

W skrócie

  • W Ostrówkach na Wołyniu odnaleziono fundamenty szkoły, przy której pochowane miały zostać ofiary OUN-UPA i pojedynczy pochówek w miejscu wskazanym przez świadków.
  • IPN kończy prace archeologiczno-ekshumacyjne, podczas których m.in. odkryto nowe mogiły zbiorowe w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej.
  • Łącznie podczas trzech etapów prac odnaleziono szczątki 674 Polaków zamordowanych w 1943 r. przez oddziały OUN-UPA.
W dawnej wsi Ostrówki na Wołyniu odnaleziono w środę pozostałości fundamentów szkoły, obok której, według relacji świadków, powinna znajdować się mogiła zbiorowa Polaków, pomordowanych przez oddziały OUN-UPA w 1943 r. - poinformował ks. Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

- Szukamy w tym miejscu zbiorowego grobu - wyjaśnił duchowny.

W poszukiwaniu ofiar OUN-UPA. IPN informuje o sukcesach

IPN przekazał w środę na platformie X, że w drugim tygodniu poszukiwań członkowie ekspedycji odnaleźli mogiłę, "a w niej szczątki jednej osoby w częściowym układzie anatomicznym". Znajdowały się one w jamie grobowej na głębokości około 30 centymetrów.

Ks. Trzaska ujawnił, że mogiłę odnaleziono naprzeciwko cmentarza w Ostrówkach. Trafiono na nią dzięki informacjom ukraińskiego leśnika, który kilka lat temu odnalazł tam ludzką kość. Miejsce to następnie zabezpieczono i postawiono tam krzyż.

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

- Teraz odnaleźliśmy w tym miejscu szczątki ludzkie w układzie anatomicznym, czy półanatomicznym, ponieważ zostały uszkodzone, najprawdopodobniej w wyniku prowadzonych tam kiedyś prac leśnych. Odsłoniliśmy ten szkielet, znaleźliśmy kości długie, kości nóg i możemy stwierdzić, że jest to pojedynczy pochówek - poinformował Trzaska.

Kończą się prace archeologiczno-ekshumacyjne na Wołyniu. IPN nie wyklucza powrotu

IPN wyjaśnił w swoim komunikacie, że w ostatnim tygodniu prace były prowadzone na terenie nieistniejących zabudowań we wsi Ostrówki.

"Według przekazów szczątki ofiar mogły m.in. zostać zrzucone do studni, zakopane przy dawnej szkole i przy kuźni kowala Bałandy. Kontynuowane są również poszukiwania masowego dołu śmierci na obszarze tzw. Trupiego Pola. Jest to miejsce, nazwane tak przez mieszkańców, bo w poprzednich latach ekshumowano z niego 231 osób. Dotychczas, metodą ręcznych odwiertów, przebadano około 4 ary młodego lasu, nie natrafiając jednak na ślady pochówku" - przekazał IPN.

Ks. Trzaska powiedział, że podczas prac znaleziono wiele pozostałości zabudowań. - Natrafiliśmy na dosyć nieźle zachowane belki drewniane, elementy okuć czy fragmenty sprzętów domowych i gospodarczych - wyliczył.

Jakub Krzywiecki
Jakub Krzywiecki

Prace w Ostrówkach i sąsiedniej Woli Ostrowieckiej w obecnym rejonie (powiecie) lubomelskim na północnym zachodzie Ukrainy dobiegają końca. Rozpoczęły się one 21 kwietnia, a zakończenie zaplanowano na 1 maja.

- Pozwolenie na prace od strony ukraińskiej właśnie na tych obszarach mamy do końca roku i nie wykluczamy, że jeszcze tutaj w tym roku wrócimy - zapowiedział ks. Trzaska.

IPN prowadzi poszukiwania w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej

Pierwszego dnia poszukiwań 21 kwietnia IPN poinformował o odnalezieniu w Woli Ostrowieckiej nieznanej dotychczas mogiły zbiorowej. Znajduje się ona na terenie dawnego gospodarstwa Aleksandra Strażyca.

W sobotę IPN powiadomił o odnalezieniu tam szczątków pięciu osób. Zostały one zabezpieczone do czasu uzyskania od władz ukraińskich pozwoleń na ekshumacje.

Badania o charakterze archeologiczno-poszukiwawczym prowadzi interdyscyplinarny zespół z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.

W pracach bierze udział biegły z zakresu medycyny sądowej dr Łukasz Szleszkowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z ukraińskim partnerem IPN - wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem Wołyńskie Starożytności oraz z udziałem przedstawicieli polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

IPN informował wcześniej, że w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej przeprowadzono dotychczas trzy etapy prac archeologiczno-ekshumacyjnych, które pozwoliły na odnalezienie szczątków 674 Polaków zamordowanych 30 sierpnia 1943 r. przez oddziały OUN-UPA.

Marcin Fijołek
Marek Tejchman
Marcin Fijołek, Marek Tejchman
"Wydarzenia": Nielegalne wysypisko. W Parczewie powołano sztab kryzysowyPolsat News
