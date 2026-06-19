W skrócie Zakończono etap poszukiwań szczątków Polaków w dawnej Hucie Pieniackiej na Ukrainie. Ekspedycja wskazała miejsca, gdzie mogą znajdować się szczątki około 100 osób.

Badania prowadzone na powierzchni ponad 4000 metrów kwadratowych umożliwiły odkrycie szczątków ludzkich w około 25 miejscach oraz jam grobowych obejmujących ponad 72 metry kwadratowe.

Ekshumacje mają rozpocząć się najwcześniej w przyszłym roku, a odnalezione szczątki zostały zabezpieczone zgodnie z ukraińskimi przepisami dotyczącymi zezwoleń.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Według Instytutu Pamięci Narodowej zbrodni we wsi Huta Pieniacka na zachodzie Ukrainy dokonali żołnierze niemieckiego, 4. Pułku Policyjnego SS (złożonego z ukraińskich ochotników do dywizji SS "Galizien") przy współudziale oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) oraz lokalnych paramilitarnych grup ukraińskich nacjonalistów.

- Przestrzeń, którą przebadaliśmy, to ponad 4000 metrów kwadratowych. Na terenie odnaleźliśmy szczątki, to wykop liczący około 200 metrów kwadratowych - poinformował w czwartek ks. Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

- Natomiast sama jama, czy jamy - bo jeszcze nie wiemy, czy są obok siebie - to ponad 72 metry kwadratowe - wyjaśnił Trzaska, który uczestniczył w poszukiwaniach.

Ogółem ludzkie szczątki odkryte zostały w około 25 miejscach. - Na całej tej przestrzeni 72 metrów kwadratowych są szczątki noszące ślady uszkodzeń - powiedział.

Po zakończeniu prac wydobyte szczątki zostały zabezpieczone przed zaplanowanymi w Hucie Pieniackiej ekshumacjami. Zgodnie z prawem ukraińskim na prace poszukiwawcze i na ekshumacje wydawane są oddzielne zezwolenia.

Przedstawiciel IPN ocenił, że w odkrytych jamach grobowych może być pogrzebanych około 100 osób.

- Są szacunki rzędu około stu osób, bo odsłoniliśmy niewiele, więc trudno powiedzieć. Zakładając jednak i łącząc relacje, które znamy, biorąc pod uwagę przestrzeń, na której odnaleziono szczątki, to będzie na pewno bardzo dużo osób - raczej kilkaset niż kilkadziesiąt. Natomiast jest zdecydowanie za wcześnie, żeby o tym mówić, bo po pierwsze nie wiemy, jak głęboko sięga jama, a po drugie, jak są ułożone szczątki - podkreślił.

Ukraina. Koniec pierwszego etapu poszukiwań w Hucie Pieniackiej

Ks. Trzaska nie wykluczył, że poszukiwania w Hucie Pieniackiej będą kontynuowane.

- Na ten moment musimy zamknąć ten etap i go podsumować. Kolejnym etapem będą ekshumacje, być może połączone z dalszymi poszukiwaniami. Jeżeli jama grobowa okaże się taka, jak przypuszczamy, to same ekshumacje będą pracą na kilka tygodni - sześć, osiem, może nawet 10 tygodni - podkreślił.

Jego zdaniem ekshumacje mogą ruszyć najwcześniej w przyszłym roku. - Wszystko zależy też od tego, kiedy otrzymamy zgodę. Jednak nawet gdybyśmy ją otrzymali wcześniej, rozpoczęcie prac jesienią byłoby trudne i dość ryzykowne. Ziemia jest tutaj twarda, a przy złej pogodzie praca staje się bardzo utrudniona. Dlatego raczej mówimy o przyszłym roku - zaznaczył.

Pytany, w jakiej atmosferze toczyły się prace poszukiwawcze, przedstawiciel IPN-u powiedział, że prowadzące je ekipy nie zetknęły się z problemami.

- Nie było ani prowokacji, ani incydentów, ani żadnych tego typu zdarzeń. Cały wyjazd był bardzo spokojny - zarówno na miejscu, jak i po drodze czy w hotelu. Bogu dzięki wszystko przebiegło dobrze - oświadczył ks. Trzaska.

Według historyków 28 lutego 1944 r. w Hucie Pieniackiej, nieistniejącej dziś wsi w obecnym obwodzie lwowskim, jej polscy mieszkańcy zostali zamordowani przez ukraińskich żołnierzy 4 Galicyjskiego Pułku Ochotniczego SS -Policyjnego (wydzielonego z 14 Dywizji Waffen SS "Galizien") pod dowództwem niemieckim, przy udziale oddziału UPA i oddziału paramilitarnego ukraińskich nacjonalistów pod dowództwem Włodzimierza Czerniawskiego.

Huta Pieniacka jest jednym z symboli martyrologii Polaków, zamordowanych na terenach dzisiejszej Ukrainy. Zgodnie z ustaleniami Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie w Hucie Pieniackiej zamordowano około 850 osób, a wieś została zrównana z ziemią.





Prywatny SOR w warszawskim szpitalu dla polityków KO. Zgorzelski w ''Graffiti'': Może mieć to wpływ na wybory za rok Polsat News