W skrócie Ukraiński rząd wydał zgodę na dalsze poszukiwania zbiorowych mogił Polaków zamordowanych przez UPA w Puźnikach.

Prace ekshumacyjne prowadzone są przez międzynarodowy zespół ekspertów i finansowane przez polskie Ministerstwo Kultury.

W Puźnikach i innych miejscowościach na Ukrainie przywrócono możliwość badań i ekshumacji ofiar historycznych zbrodni.

"Fundacja Wolność i Demokracja otrzymała kolejną zgodę na poszukiwania Polaków zamordowanych przez oddział UPA w Puźnikach" - napisał w serwisie X Michał Dworczyk.

Europoseł wskazał, że próba odnalezienia kolejnej zbiorowej mogiły podjęta zostanie wiosną przyszłego roku. "Jest to kontynuacja projektu zapoczątkowanego jesienią 2022 r." - wyjaśnił.

Poszukiwania grobów w Puźnikach. Ukraińskie ministerstwo wydało kolejną zgodę

24 kwietnia rozpoczęły się prace ekshumacyjne, w wyniku których odnaleziono szczątki 24 ofiar zbrodni UPA. Działania przeprowadził polsko-ukraiński zespół badawczy: medycy sądowi, archeolodzy, genetycy i antropolodzy. Proces zakończono 10 maja. 6 września odprawiono pogrzeby.

Podczas prac zabezpieczone zostały także przedmioty osobiste, m.in. guziki, fragmenty różańców, medaliki.

Prace w Puźnikach koordynowane są przez Fundację "Wolność i Demokracja", a biorą w nich udział eksperci z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, firmy "Wołyńskie starożytności" oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Prace są w całości finansowane z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W październiku ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar poinformował, że wkrótce wydane zostaną nowe pozwolenia na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Wymieniono m.in. Hutę Pieniacką oraz Ugły w dzisiejszym obwodzie rówieńskim.

W poszukiwaniu milczących grobów. Ekshumacje w Puźnikach

Puźniki to dawna wieś w dzisiejszym obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy, gdzie w nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. ukraińscy nacjonaliści wymordowali - według różnych źródeł - od 50 do 120 Polaków.

Wołyń to historyczna kraina, która leży dziś m.in. w ukraińskich obwodach wołyńskim, rówieńskim i żytomierskim. W latach 1943-1945 doszło tam do wydarzeń, znanych pod nazwą zbrodnia, lub rzeź wołyńska.

Były to masowe mordy polskiej ludności, dokonane przez ukraińskich nacjonalistów. Szacuje się, że w tym czasie zamordowanych zostało od 40 do 100 tysięcy Polaków.

Strona ukraińska w listopadzie 2024 r. zniosła zakaz poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy.

