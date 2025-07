Mieszkańcy zawiadomili policję o obecności pumy w niedzielę, gdy nagrały ją kamery monitoringu na terenie należącym do jednego ze związków zawodowych. Od tamtej pory służby porządkowe starają się ją zlokalizować, ale jak dotąd bez skutku.

Obecność pumy potwierdziły w poniedziałek władze powiatu Moreno, do którego należy Reja Grande. Zaznaczyły jednocześnie, że drapieżnik widziany był na farmie, z dala od zabudowań miejskich. Zapewniły również, że wraz z władzami prowincji opracowały "protokół i strategię, by spróbować przenieść go w bezpieczne miejsce".