W skrócie Partia Liberalno-Demokratyczna premier Sanae Takaichi zdobyła samodzielną większość w niedzielnych wyborach do Izby Reprezentantów w Japonii.

Opozycyjny Sojusz Reform Centrowych znacząco stracił liczbę mandatów, a frekwencja przed zamknięciem lokali wyniosła ok. 26 proc.

Sanae Takaichi, pierwsza kobieta na stanowisku premiera Japonii, ogłosiła wybory po rozpadzie koalicji, zdobywając silny mandat do realizacji programu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ugrupowanie premier Sanae Takaichi może zdobyć od 274 do 328 mandatów w 465-osobowym parlamencie, odzyskując samodzielną większość, utraconą w 2024 roku.

Zgodnie z analizą japońskiego nadawcy publicznego wynik ten oznacza, że konserwatywna PLD samodzielnie przekroczy próg 261 mandatów, gwarantujący tzw. absolutną stabilną większość.

Wraz z nowym koalicjantem, prawicową Japońską Partią Innowacji (JPI), obóz rządzący może łącznie liczyć na ponad 310 miejsc.

Taka przewaga pozwala na swobodne procedowanie kluczowych ustaw oraz inicjowanie zmian w pacyfistycznej konstytucji kraju. Przed rozwiązaniem parlamentu blok ten miał 198 mandatów.

Wybory parlamentarne w Japonii. Porażka opozycji

Wyniki są natomiast dotkliwą porażką dla opozycyjnego Sojuszu Reform Centrowych. Blok ten, powstały z połączenia partii Komeito (byłego koalicjanta PLD) z Konstytucyjną Partią Demokratyczną Japonii (KPDJ), skurczy się w bardzo znaczący sposób - ze 172 do maksymalnie 91 mandatów.

Frekwencja o godz. 18 czasu lokalnego (godz. 10 czasu polskiego), na dwie godziny przed zamknięciem lokali wyborczych, wyniosła około 26 proc., co oznacza spadek w porównaniu do poprzedniego głosowania.

Japonia. Kobieta po raz pierwszy na stanowisku premiera

64-letnia Takaichi, pierwsza kobieta na stanowisku premiera Japonii, zarządziła nietypowe "zimowe wybory" zaledwie trzy miesiące po objęciu władzy.

Był to ryzykowny ruch po rozpadzie 26-letniej koalicji rządowej. Premier postawiła wszystko na jedną kartę, zapowiadając dymisję w przypadku braku większości.

Sukces wyborczy daje jej silny mandat do realizacji programu, który zakłada zdecydowane zwiększenie wydatków na zbrojenia oraz zaostrzenie prawa imigracyjnego, mimo napiętych relacji z Chinami.

"Prezydenci i premierzy". Miller o ambasadorze USA: Nie mógł się inaczej zachować Polsat News