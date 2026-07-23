Postawił się Zełenskiemu, odrzucił propozycję. Odwołany minister ogłasza
Mychajło Fedorow odpowiedział na propozycję Wołodymyra Zełenskiego, który zaoferował mu "godne stanowisko" po dymisji z funkcji ministra obrony. Jak zadeklarował, jedyną propozycją, którą może przyjąć, jest powrót na fotel szefa resortu. Fedorow tłumaczył, że inne stanowiska "nie dadzą mu realnych uprawnień".
W skrócie
- Mychajło Fedorow zadeklarował, że jedynym stanowiskiem, które może przyjąć po dymisji, jest funkcja ministra obrony Ukrainy.
- Fedorow stwierdził, że żadne inne proponowane mu stanowiska nie dają mu realnych uprawnień do wpływania na przebieg wojny i walkę z korupcją.
- Były minister ujawnił, że jego zespół miał plan zakończenia wojny, obejmujący działania militarno-gospodarcze, o którym wiedział prezydent Zełenski.
- Po dymisji Fedorowa w ukraińskich miastach wybuchły protesty.
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Mychajło Fedorow, komentując nowe stanowiska zaproponowane mu przez Wołodymyra Zełenskiego, oświadczył, że jedyną opcją, którą może przyjąć, jest powrót na fotel ministra obrony Ukrainy.
- Jestem wdzięczny prezydentowi za wszystkie zaproponowane opcje, ale dziś w państwie są tylko trzy stanowiska, które, oprócz wojska na polu bitwy, naprawdę decydują o przebiegu wojny - prezydent Ukrainy, minister obrony i naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy - wyjaśnił.
Fedorow skomentował propozycję Zełenskiego. Wspomniał o "realnych uprawnieniach"
Były ukraiński szef resortu obrony ujawnił, że żadne z proponowanych mu przez prezydenta stanowisk "nie da mu realnych uprawnień" do zwalczania korupcji w armii, dokończenia transformacji czy planowania i wdrażania nowych działań przeciwko Rosji.
Fedorow dodał, że "nie interesuje go" ani status, ani pozycja w krajowej polityce. W zamian zależy mu na możliwości rzeczywistego wpływu na wyniki trwającej wojny.
Polityk ujawnił też, że jego zespół miał konkretny plan na zakończenie wojny, o którym wiedział prezydent Zełenski. Obejmował on ochronę ukraińskiej przestrzeni powietrznej, zatrzymanie frontu i masowe uderzenia w rosyjską gospodarkę. - Nazwaliśmy ten plan POWIETRZE-LĄD-GOSPODARKA - wyjaśnił.
- Po raz pierwszy od kilku lat Ukraina zaczęła przejmować inicjatywę. Nasze wspólne wyniki stworzyły coś, czego wcześniej nie było - okazję do zmuszenia Rosji do pokoju siłą - tłumaczył Fedorow.
We wtorek Wołodymyr Zełenski, ogłaszając zmiany w armii, poinformował opinię publiczną, że zaproponował Fedorowowi "godne stanowisko" po dymisji z funkcji ministra obrony.
"Zaproponowałem mu godne stanowisko w administracji państwowej, które pozwoliłoby zintegrować technologiczny potencjał naszego państwa i zapewnić jego dalszy rozwój" - ogłosił.
Zełenski odwołał Fedorowa. W ukraińskich miastach wybuchły protesty
Zełenski dymisję Fedorowa argumentował konfliktem, jaki miał zaistnieć między ministrem i ówczesnym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandrem Syrskim.
Decyzja Zełenskiego spotkała się z dezaprobatą społeczeństwa. Na ulicach ukraińskich miast wybuchły protesty, a manifestanci domagali się powrotu Fedorowa na stanowisko szefa resortu obrony i odwołania Syrskiego.
Po sześciu dniach protestów Zełenski ostatecznie ogłosił odwołanie Syrskiego ze stanowiska i powołanie w jego miejsce 43-letniego Mychajło Drapatego.
Źródła: Ukraińska Prawda, Interia