W skrócie Mychajło Fedorow zadeklarował, że jedynym stanowiskiem, które może przyjąć po dymisji, jest funkcja ministra obrony Ukrainy.

Fedorow stwierdził, że żadne inne proponowane mu stanowiska nie dają mu realnych uprawnień do wpływania na przebieg wojny i walkę z korupcją.

Były minister ujawnił, że jego zespół miał plan zakończenia wojny, obejmujący działania militarno-gospodarcze, o którym wiedział prezydent Zełenski.

Po dymisji Fedorowa w ukraińskich miastach wybuchły protesty.

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Mychajło Fedorow, komentując nowe stanowiska zaproponowane mu przez Wołodymyra Zełenskiego, oświadczył, że jedyną opcją, którą może przyjąć, jest powrót na fotel ministra obrony Ukrainy.

- Jestem wdzięczny prezydentowi za wszystkie zaproponowane opcje, ale dziś w państwie są tylko trzy stanowiska, które, oprócz wojska na polu bitwy, naprawdę decydują o przebiegu wojny - prezydent Ukrainy, minister obrony i naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy - wyjaśnił.

Fedorow skomentował propozycję Zełenskiego. Wspomniał o "realnych uprawnieniach"

Były ukraiński szef resortu obrony ujawnił, że żadne z proponowanych mu przez prezydenta stanowisk "nie da mu realnych uprawnień" do zwalczania korupcji w armii, dokończenia transformacji czy planowania i wdrażania nowych działań przeciwko Rosji.

Fedorow dodał, że "nie interesuje go" ani status, ani pozycja w krajowej polityce. W zamian zależy mu na możliwości rzeczywistego wpływu na wyniki trwającej wojny.

Polityk ujawnił też, że jego zespół miał konkretny plan na zakończenie wojny, o którym wiedział prezydent Zełenski. Obejmował on ochronę ukraińskiej przestrzeni powietrznej, zatrzymanie frontu i masowe uderzenia w rosyjską gospodarkę. - Nazwaliśmy ten plan POWIETRZE-LĄD-GOSPODARKA - wyjaśnił.

- Po raz pierwszy od kilku lat Ukraina zaczęła przejmować inicjatywę. Nasze wspólne wyniki stworzyły coś, czego wcześniej nie było - okazję do zmuszenia Rosji do pokoju siłą - tłumaczył Fedorow.

We wtorek Wołodymyr Zełenski, ogłaszając zmiany w armii, poinformował opinię publiczną, że zaproponował Fedorowowi "godne stanowisko" po dymisji z funkcji ministra obrony.

"Zaproponowałem mu godne stanowisko w administracji państwowej, które pozwoliłoby zintegrować technologiczny potencjał naszego państwa i zapewnić jego dalszy rozwój" - ogłosił.

Zełenski odwołał Fedorowa. W ukraińskich miastach wybuchły protesty

Zełenski dymisję Fedorowa argumentował konfliktem, jaki miał zaistnieć między ministrem i ówczesnym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandrem Syrskim.

Decyzja Zełenskiego spotkała się z dezaprobatą społeczeństwa. Na ulicach ukraińskich miast wybuchły protesty, a manifestanci domagali się powrotu Fedorowa na stanowisko szefa resortu obrony i odwołania Syrskiego.

Po sześciu dniach protestów Zełenski ostatecznie ogłosił odwołanie Syrskiego ze stanowiska i powołanie w jego miejsce 43-letniego Mychajło Drapatego.

Źródła: Ukraińska Prawda, Interia





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