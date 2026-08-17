W skrócie Amerykański 30-letni turysta został uderzony piorunem podczas wspinaczki na wulkan Etna. Po przewiezieniu do szpitala zmarł.

W Trydencie-Górnej Adydze znaleziono ciało mężczyzny, który prawdopodobnie także zginął od porażenia piorunem podczas zejścia ze szczytu Piz Starlex.

W związku z aktywnością Etny częściowo ograniczono przyloty na lotnisko w Katanii. Służby odnotowały ponadto wypływ lawy oraz wzmożoną emisję popiołu z krateru wulkanu.

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O sprawie poinformowała włoska agencja prasowa Ansa. Z jej relacji wynika, że 30-letni amerykański turysta wspinał się w niedzielę na wulkan Etna w strefie zamkniętej. W pewnym momencie na miejscu rozpętała się burza, a mężczyzna został uderzony piorunem.

Około godziny 20 na miejscu pojawili się strażacy, którzy udzielili pomocy 30-latkowi. Jego stan był jednak poważny. Został on przewieziony do szpitala Cannizzaro. Ostatecznie nie udało się go uratować.

Do podobnej tragedii doszło także w Trydencie-Górnej Adydze, również we Włoszech. Tam na szczycie Piz Starlex w nocy znaleziono martwego mieszkańca okolicy, który wcześniej był poszukiwany przez ratowników.

Przypuszcza się, że mężczyzna również został porażony piorunem podczas zejścia ze szczytu. Ratownicy wydobyli ciało i przetransportowali je do doliny. W akcji uczestniczyło około 40 osób z alpejskiej służby ratowniczej. Wykorzystano też drona.

Włochy. Lotnisko w Katanii ograniczyło przyloty. Winna aktywność wulkaniczna Etny

Dodajmy, że w związku z aktywnością wulkaniczną Etny i emisją popiołu wulkanicznego do atmosfery zarządzono "zamknięcie przestrzeni powietrznej odpowiadającej sektorom B1".

Informację na ten temat podała firma SAC, zarządzająca portem lotniczym w Katanii. Z jej komunikatu wynika, że przyloty na lotnisko są częściowo ograniczone do 10 samolotów na godzinę. Sytuacja ta ma się utrzymać do godziny 12 we wtorek. Jednocześnie nie ma żadnych nowych ograniczeń dotyczących odlotów.

Ansa, powołując się na Krajowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii (INGV), dodała, że w poniedziałek rano odnotowano "powstanie ujścia lawowego w dolinie Valle del Bove, na wysokości od 2200 do 2350 m n.p.m."

Etna. Z krateru wypłynął strumień lawy. Trwają badania terenowe

Z relacji wynika, że z krateru wypłynął strumień lawy. Obecnie trwają badania terenowe prowadzone przez pracowników Instytutu. Jednocześnie z wulkanu w dalszym ciągu wydobywa się popiół, który rozprasza się w kierunku południowo-wschodnim.

"Z punktu widzenia sejsmiki po wzroście odnotowanym wczoraj po południu średnia amplituda drgań wulkanicznych osiągnęła wartość maksymalną około godziny 19.40 wieczorem, a następnie, aż do chwili obecnej, przy niewielkich wahaniach nieznacznie spadła, pozostając jednak w przedziale wysokich wartości. Środki ciężkości źródeł drgań znajdują się w obszarze krateru Voragine, na wysokości około 3000 m n.p.m. Od wczorajszego popołudnia aktywność infradźwiękowa wykazywała znaczne wahania w zakresie niskich i średnich poziomów" - poinformował INGV.

Instytut dodał ponadto, że zjawiska infradźwiękowe o amplitudzie od niskiej do średniej zostały zlokalizowane i nadal powstają głównie w kraterze Voragine. W niewielkim stopniu źródła infradźwiękowe zlokalizowano również w kraterze północno-wschodnim.

Źródło: Ansa



