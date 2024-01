Posłanka przyłapana na kradzieży torebki. Politycy stają w jej obronie

Jak informują lokalne media, była pracownik ONZ zajmująca się prawami człowieka, została nagrana przez kamery monitoringu, kiedy to zabierała z wystawy torebkę .

- Nie jest to zachowanie, które potrafię wytłumaczyć, ponieważ nie jest w żaden sposób racjonalne, ale po ocenie lekarskiej wiem, że nie czuję się dobrze - mówiła.

Politycy bronią Golriz Ghahraman

W obronie 42-latki stanął między innymi wiceprzewodniczący Partii Zielonych James Shaw . Zdaniem polityka, pochodząca z Iranu polityk od wielu lat zmagała się z groźbami przemocy, a nawet śmierci, co też mogło mieć wpływ na zachowanie kobiety.

- To spowodowało większy poziom stresu, niż odczuwa większość członków parlamentu. Niemal przez cały czas, gdy była posłanką do parlamentu, toczyło się dochodzenie policyjne w sprawie tych gróźb, więc oczywiste jest, że jeśli żyjesz z takim poziomem zagrożenia i w tak stresującej sytuacji, to będą konsekwencje - podkreślił.