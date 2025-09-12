W skrócie Polska wnioskowała o nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Wiceszef MSZ Marcin Bosacki będzie reprezentował Polskę podczas obrad, a celem jest zwrócenie uwagi świata na incydent.

W ostatnich dniach w polskiej przestrzeni powietrznej zidentyfikowano i zneutralizowano kilkanaście rosyjskich dronów.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zostało zwołane na wniosek Polski. Powodem jest naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

W czwartek na antenie TVP Info Marcin Bosacki przekonywał, że reprezentacja naszego kraju będzie aktywna podczas dyskusji. - Sprawa ataku dronowego Rosji na Polskę będzie przedmiotem obrad - informował.

Rada Bezpieczeństwa ONZ. Tematem naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję

Radosław Sikorski, zapytany w czwartek w radiu RMF FM, co Polska chce osiągnąć poprzez nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ odpowiedział, że chodzi o "przyciągnięcie uwagi całego świata do tego bezprecedensowego ataku rosyjskich dronów na państwo członka nie tylko ONZ-u, ale i Unii Europejskiej i NATO".

- Występowałem w przeszłości przed Radą Bezpieczeństwa ONZ i wydaje mi się, że to się niosło, nasze argumenty się przebijały. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, kto będzie mówił w imieniu Polski - mówił wówczas Sikorski.

Zaznaczył, że gdy dochodzi do naruszeń naszej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście zidentyfikowanych dronów w akcji trwającej siedem godzin nie można mówić o przypadku. - To testowanie wojskowe i polityczne nie tylko Polski, ale całego NATO - podkreślił.

Pierwsza Rada Bezpieczeństwa ONZ na wniosek Polski

Nadzwyczajne spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ odbędzie się w piątek o godz. 21 czasu polskiego (godz. 15. lokalnego) - powiedział stały przedstawiciel RP w ONZ Krzysztof Szczerski. Będzie to pierwsze spotkanie zwołane w tym trybie na wniosek Polski.

Odbędzie się w formule briefingu, co oznacza, że wystąpi również przedstawiciel kierownictwa ONZ, zwykle sekretarz generalny lub jego zastępca.

Rada Bezpieczeństwa to jeden z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. To na niej ciąży główna odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Podobnie jak Zgromadzenie Ogólne, może ona nakładać sankcje na państwa członkowskie.

Rosyjskie drony nad Polską. Nowe informacje

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne.

Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o neutralizacji.

Wojsko i służby poszukują szczątków maszyn. Zgodnie z ostatnimi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował na antenie Radia Zet, że polską przestrzeń powietrzną naruszyło 21 bezzałogowców.

