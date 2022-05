Londyńska policja metropolitalna w wydanym oświadczeniu potwierdziła, że mężczyzna po 50. roku życia został aresztowany pod zarzutem czynu lubieżnego, napaści na tle seksualnym, gwałtu, nadużycia zaufania i uchybień w pełnieniu funkcji publicznych, i obecnie przebywa w areszcie. Domniemane czyny miały mieć miejsce w Londynie. To, że aresztowanym mężczyzną jest urzędujący poseł, jako pierwszy podał dziennik "Sun".

Parlamentarzysta, którego nazwiska nie ujawniono, został poproszony przez konserwatywnego whipa, czyli posła dbającego o dyscyplinę klubową, by nie pojawiał się w budynkach parlamentu do czasu zakończenia śledztwa. Partia Konserwatywna oświadczyła, że do zakończenia dochodzenia nie będzie komentować tej sprawy.

Skargi złożono na 56 posłów

Aresztowanie jest kolejną z serii historii natury obyczajowej w ostatnim czasie, które stawiają poważne pytania o zachowania posłów. W kwietniu inny parlamentarzysta Partii Konserwatywnej Imran Ahmad Khan został skazany za seksualne napastowanie przed laty - zanim został posłem - 15-letniego chłopca.

Również w kwietniu "Sunday Times" ujawnił, że na 56 posłów złożono skargi w związku z ich niewłaściwymi zachowaniami o charakterze seksualnym różnej skali - od niestosownych komentarzy o charakterze seksualnym po poważniejsze wykroczenia.