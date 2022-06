Porwany dał znać w nietypowy sposób, że został uprowadzony

Świat Chicago: Policja nie będzie mogła ścigać ludzi tylko dlatego, że uciekają

Zdarzenia opisuje w mediach społecznościowych biuro szeryfa Hrabstwa Martin.

Mężczyzna, zmuszony przez trzech rzekomych porywaczy do prowadzenia samochodu, jechał w taki sposób, że zatrzymała go do kontroli policja.

"Ofiara, która bała się powiedzieć, że jest porwana, wyglądała na zrozpaczoną, gdy zastępca szeryfa dał jej jedynie pouczenie i kazał jechać dalej" - relacjonują policjanci.

Rozpaczliwy gest w ostatniej chwili

Zdesperowany mężczyzna w ostatniej chwili machnął ręką w nadziei, że zastępca szeryfa, który przeprowadzał kontrolę, dobrze odczyta jego gest.

Reklama

Udało się. Funkcjonariusz kazał mężczyźnie odejść od samochodu i oddalić się od trzech innych osób, które siedziały w pojeździe.

W aucie znalazł broń, noże i "dużą ilość gotówki" - powiedziała rzeczniczka policji, cytowana przez nbcnews.com.

Podejrzanymi o porwanie okazali się trzej mężczyźni w wieku od 22 do 25 lat.



Jak wykazało wstępne śledztwo przedstawili się oni poszkodowanemu jako osoby zainteresowane kupnem psów. "Kiedy przybyli do domu ofiary, napadli ją, obrabowali i zażądali przekazania dużej ilości gotówki, którą ta wcześniej się chwaliła" - przekazało biuro szeryfa.