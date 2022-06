Porwanie rodzicielskie ze szczepieniami w tle. Para uciekła do Paragwaju

Niemiecka para porwała dwójkę dzieci i wywiozła ją do Paragwaju. Mężczyzna jest biologicznym ojcem jednej z dziewczynek, kobieta biologiczną matką drugiej. Stracili prawo do opieki nad swoimi dziećmi. Są też przeciwnikami szczepień i to był prawdopodobny motyw porwania.

Zdjęcie / Departamento Antisecuestro de Personas / Policja