Porwali statek towarowy z załogą. Incydent u wybrzeży Oceanu Indyjskiego

Marcin Jan Orłowski

Agencje ochrony morskiej potwierdziły przechwycenie statku towarowego opanowanego przez uzbrojonych piratów. Jednostka o nazwie "Sward" kierowana jest w stronę somalijskiego wybrzeża. Zdaniem ekspertów to kolejny przykład gwałtownego odrodzenia aktywności pirackiej w Afryce.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Piraci zaatakowali załogę statku płynącego z Suezu
Piraci przejęli statek pod banderą Saint Kitts i Nevis. Zdjęcie ilustracyjnePicryl.com / U.S. NAVY / Geminidomena publiczna

Według brytyjskich grup bezpieczeństwa Vanguard i Ambrey, statek płynął z Suezu w Egipcie do Mombasy w Kenii. Do abordażu doszło około 6 mil morskich na północny wschód od Garacad - potu położonego bezpośrednio na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, na półwyspie somalijskim w Afryce.

Jak przekazano, na pokładzie jednostki znajduje się 15 osób z załogi, mowa o dwóch obywatelach Indii i 13 Syryjczykach.

Piraci przejęli kolejny statek. Reakcja służb

O incydencie powiadomiono Morskie Siły Policyjne Puntlandu (Puntland Maritime Police Force). Władze tego regionu, dysponujące pewną autonomią w ramach Somalii, często podejmują próby odbicia jednostek.

Proces jest jednak utrudniony przez brak nowoczesnego sprzętu i fakt, że piraci często cieszą się wsparciem lokalnych społeczności, które czerpią zyski z okupów.

Sytuacja jest dynamiczna, a międzynarodowe agencje, w tym UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), monitorują ruch jednostki i pozostają w kontakcie z właścicielami statku w celu podjęcia negocjacji lub ewentualnej akcji ratunkowej.

Afrykańscy piraci. Analitycy o końcu dekady spokoju

Somalia była epicentrum światowego piractwa w latach 2008-2018, paraliżując kluczowe szlaki handlowe prowadzące do Kanału Sueskiego. Po wieloletniej przerwie, wymuszonej obecnością międzynarodowych flot wojennych, aktywność piratów zaczęła ponownie wzrastać pod koniec 2023 roku.

Obecny incydent nie jest odosobniony. W listopadzie 2025 roku doszło do ataku na tankowiec w pobliżu Mogadiszu, co było pierwszym tak poważnym zdarzeniem od ponad roku.

Eksperci wskazują, że piraci wykorzystują luki w bezpieczeństwie morskim powstałe w wyniku przemieszczenia części sił międzynarodowych do ochrony statków przed atakami Huti na Morzu Czerwonym.

