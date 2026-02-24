W skrócie 85-letni Chris Baghsarian został porwany sprzed swojego domu w Sydney przez zamaskowanych mężczyzn.

Policja znalazła płonące samochody, jeden z nich powiązano ze sprawą, w którym odnaleziono zakrwawiony dywan.

Na terenie Pitt Town odnaleziono szczątki, które według wstępnej oceny mogą należeć do człowieka, ale nie potwierdzono, do kogo należą.

Tuż przed świtem 13 lutego grupa zamaskowanych mężczyzn pojawiła się w pobliżu domu 85-letniego mieszkańca Sydney i zapakowała go do SUV-a. Tyle zarejestrowały kamery na przedmieściach North Ryde.

Około 36 godzin później policja podała, że porwany to Chris Baghsarian i udostępniła jego rysopis. Sprawcom zaś zarzucono "niepokojącą lekkomyślność".

Policja twierdzi, że porywacze najprawdopodobniej pomylili seniora z kimś, kogo szukali z powodu zatargów. Uprowadzony mężczyzna został wzięty za członka gangu lub krewnego znanej rodziny przestępczej.

Porwanie 85-latka w Sydney. Policja ma nowe poszlaki

Kilka dni po porwaniu natrafiono na dwa płonące samochody. Jeden z nich policja powiązała ze sprawą Baghsariana, ponieważ był widoczny na wspomnianych nagraniach. W środku znaleziono dywan poplamiony krwią.

- Wszyscy jesteśmy oburzeni, że to może spotkać niewinnego człowieka - powiedział nadinspektor Andrew Marks. - Mówię nie tylko w imieniu policji, ale i społeczeństwa w ogóle, jesteśmy oburzeni... lekkomyślnością tych ludzi - dodał.

We wtorek rano śledczy odnaleźli na terenie dawnego Pitt Town kości, które według wstępnej oceny są ludzkimi szczątkami.

"Po szeroko zakrojonych dochodzeniach, około godziny 8 rano dzisiaj (24 lutego - red.), detektywi znaleźli to, co uważa się za ludzkie szczątki w pobliżu klubu golfowego w Pitt Town" - przekazano w oświadczeniu. Policja odmówiła szczegółowego komentarza.

Dotąd nie potwierdzono, do kogo należą szczątki. Służby niezmiennie apelują do porywaczy o uwolnienie 85-latka, sugerując pozostawienie go w miejscu publicznym bez konieczności oddawania się w ręce funkcjonariuszy.

Źródła: ABC, BBC, strona policji Nowej Południowej Walii

