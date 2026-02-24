Porwali seniora sprzed domu. Wzięli go za członka gangu, "pomyłka"

Australijska policja znalazła szczątki w miejscu poszukiwań 85-letniego Chrisa Baghsariana. Mężczyzna najprawdopodobniej został omyłkowo porwany z własnego domu. Sprawcy twierdzili, że jest członkiem gangu.

Dwóch policjantów w kamizelkach kuloodpornych z napisem "Police" na tle migających świateł radiowozów, w górnym prawym rogu wstawka ze starszym mężczyzną uśmiechającym się do aparatu.
Poszukiwania 85-latka z Sydney. Miał zostać pomylony przez porywaczyNSW Police Force/X; DAVID GRAYAFP

  • 85-letni Chris Baghsarian został porwany sprzed swojego domu w Sydney przez zamaskowanych mężczyzn.
  • Policja znalazła płonące samochody, jeden z nich powiązano ze sprawą, w którym odnaleziono zakrwawiony dywan.
  • Na terenie Pitt Town odnaleziono szczątki, które według wstępnej oceny mogą należeć do człowieka, ale nie potwierdzono, do kogo należą.
Tuż przed świtem 13 lutego grupa zamaskowanych mężczyzn pojawiła się w pobliżu domu 85-letniego mieszkańca Sydney i zapakowała go do SUV-a. Tyle zarejestrowały kamery na przedmieściach North Ryde.

Około 36 godzin później policja podała, że porwany to Chris Baghsarian i udostępniła jego rysopis. Sprawcom zaś zarzucono "niepokojącą lekkomyślność".

Policja twierdzi, że porywacze najprawdopodobniej pomylili seniora z kimś, kogo szukali z powodu zatargów. Uprowadzony mężczyzna został wzięty za członka gangu lub krewnego znanej rodziny przestępczej.

Porwanie 85-latka w Sydney. Policja ma nowe poszlaki

Kilka dni po porwaniu natrafiono na dwa płonące samochody. Jeden z nich policja powiązała ze sprawą Baghsariana, ponieważ był widoczny na wspomnianych nagraniach. W środku znaleziono dywan poplamiony krwią.

- Wszyscy jesteśmy oburzeni, że to może spotkać niewinnego człowieka - powiedział nadinspektor Andrew Marks. - Mówię nie tylko w imieniu policji, ale i społeczeństwa w ogóle, jesteśmy oburzeni... lekkomyślnością tych ludzi - dodał.

    We wtorek rano śledczy odnaleźli na terenie dawnego Pitt Town kości, które według wstępnej oceny są ludzkimi szczątkami.

    "Po szeroko zakrojonych dochodzeniach, około godziny 8 rano dzisiaj (24 lutego - red.), detektywi znaleźli to, co uważa się za ludzkie szczątki w pobliżu klubu golfowego w Pitt Town" - przekazano w oświadczeniu. Policja odmówiła szczegółowego komentarza.

    Dotąd nie potwierdzono, do kogo należą szczątki. Służby niezmiennie apelują do porywaczy o uwolnienie 85-latka, sugerując pozostawienie go w miejscu publicznym bez konieczności oddawania się w ręce funkcjonariuszy.

    Źródła: ABC, BBC, strona policji Nowej Południowej Walii

