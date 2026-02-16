W skrócie Chris Baghsarian, 85-letni mieszkaniec przedmieść Sydney, został porwany przez trzech mężczyzn.

Policja uznała, że porwanie było pomyłką. Według nieoficjalnych informacji, celem była inna osoba, powiązana z grupą przestępczą.

Władze i premier Nowej Południowej Walii zaapelowali o szybkie uwolnienie porwanego.

85-letni Chris Baghsarian, który mieszka sam na przedmieściach Sydney w dzielnicy North Ryde, został porwany w piątek nad ranem przez trzech mężczyzn i wpakowany do SUV-a. Samochód został później odnaleziony przy jednej z dróg, był całkowicie spalony.

Nikt nie skontaktował się do tej pory z rodziną w sprawie okupu, a australijska policja uznała działania przestępców za pomyłkę.

85-latek porwany. Policja mówi o pomyłce

- To nie jest typowa zbrodnia. Chcieli kogoś pojmać, ale przez pomyłkę porwali nie tego człowieka - stwierdził zastępca inspektora policji Andrew Marks i dodał, że rodzina nie jest zamieszana w tego typu przestępstwa i nie ma nic wspólnego ze światem zorganizowanej przestępczości.

- To bardzo dziwny apel, ale apelujemy do osób odpowiedzialnych za tę sprawę, aby uwolniły pana Baghsariana i zapewniły mu bezpieczeństwo - wezwał Marks.

Policjant stwierdził że służby mają stuprocentową pewność, iż bandyci pomylili się w swoich przestępczych działaniach, nie chciał jednak odpowiedzieć dlaczego.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z porwania 85-latka, na którym jest on związany i pobity. Marks potwierdził te doniesienia i zaznaczył, że policja nie ujawniła tego wideo.

Chcieli porwać członka mafii? Miał mieszkać w okolicy

Zdaniem australijskich mediów, najbardziej prawdopodobną i badaną przez służby hipotezą jest powiązanie zdarzenia z grupą przestępczą Alameddine. Jeden z jej członków ma mieszkać w tej samej dzielnicy i to on miał być celem ataku.

"The Sydney Morning Harald" przypomniało, że do podobnego zdarzenia doszło w ubiegłym roku, gdy 23-letni hydraulik, niemający żadnych powiązań ze światem przestępczym, został zastrzelony - również prawdopodobnie przez pomyłkę - na podjeździe swojego domu.

O uwolnienie mężczyzny zaapelował także premier Nowej Południowej Walii (stanu w Australii ze stolicą w Sydney) Chris Minns.

- Jeszcze nie jest za późno, żeby położyć kres tej sytuacji. (...) Poinformujcie policję, gdzie obecnie przebywa pan Baghsarian, albo odwieźcie go do centrum handlowego, na pogotowie ratunkowe, a nawet do domu opieki. Apelujemy o jak najszybsze podjęcie takich działań - przekazał polityk.

