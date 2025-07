Tekst oświadczenia Departamentu Sprawiedliwości nie jest długi, zaledwie półtorej strony. Najpierw mamy powody, dla których wiele materiałów ze śledztwa nie zostanie opublikowanych: chodzi o dobro ofiar. A później następuje prawdziwa bomba. Departament oświadcza, że mimo wyczerpującego śledztwa, nie udało się odnaleźć "listy klientów" Jeffrey'a Epsteina, ani dowodów, że szantażował wpływowe osoby. Departament stwierdził również, że potwierdzeniem samobójczej śmierci milionera jest nagranie wideo spod jego celi, potwierdzające, że w noc jego śmierci nikt go nie odwiedzał. Upubliczniono prawie 11 godzin nagrania.

Dlaczego to oświadczenie okazało się tak sensacyjne? Na początek przypomnijmy podstawowe fakty. Jeffrey Epstein był amerykańskim finansistą, którego w 2008 roku skazano za nakłanianie do prostytucji (oskarżenie dotyczyło również osób nieletnich). Na Epsteinie ciążył jeszcze szereg innych zarzutów, ale udało mu się zawrzeć ugodę.

W efekcie spędził w zakładzie karnym zaledwie kilkanaście miesięcy, w dodatku w ramach programu umożliwiającego pracę poza więzieniem. Epstein został ponownie aresztowany w lipcu 2019 roku. Tym razem zarzuty były jeszcze poważniejsze. Milioner miał przez lata przemycać nieletnie dziewczyny do swoich rezydencji (między innymi na prywatną wyspę w archipelagu Wysp Dziewiczych) i tam je wykorzystywać.

Pojawiły się również podejrzenia, że w tym procederze brali również udział prominentni znajomi Epsteina - a mógł się on pochwalić kontaktami wśród elit politycznych i finansowych. To mógł być niezwykle głośny proces, jednak Epstein powiesił się w więziennej celi nieco ponad miesiąc po aresztowaniu.

Przynajmniej taką wersję przyjął patolog, a później potwierdziły ją FBI i Departament Sprawiedliwości. Kłopot w tym, że niewiele osób im uwierzyło.

Milioner, uwikłany w aferę z udziałem wpływowych polityków, nagle postanawia się powiesić, tuż przed procesem? I w dodatku tej nocy strażnicy zapominają o regularnym sprawdzaniu jego celi, a kamery przed drzwiami do niej mają jakieś problemy techniczne? Nietrudno w tych okolicznościach pogrążyć się w teoriach spiskowych.

Pizzagate, QAnon i lista Epsteina

Jednak dla części wyborców spod znaku Make America Great Again ta afera stała się czymś więcej. Nie tylko kolejną mroczną i tajemniczą historią, elektryzującą media w sezonie ogórkowym. To była opowieść pokazująca jak na dłoni, że wszystkie wątpliwości, jakie żywią wobec amerykańskiego państwa, są słuszne.

Elity są nie tylko skorumpowane, ale złe do szpiku kości. Głębokie państwo jest w stanie ukryć każdy sekret. Historia Epsteina doskonale wpasowywała się we wcześniejsze, bardzo popularne teorie spiskowe typu Pizzagate czy QAnon.

Kto teorią spiskową wojuje…

Dla samego Trumpa sprawa Epsteina również była wygodnym elementem narracji. Jeszcze w czasie kampanii z 2024 roku wzywał do transparentności w tej sprawie, sugerował, że administracja Bidena ukrywa prawdę, by chronić wpływowych ludzi i zapowiadał, że on ujawni wszystko.

Kiedy został prezydentem, wciąż mogło się wydawać, że wkrótce nieznane fakty na temat Epsteina ujrzą światło dzienne.

Kierowanie FBI powierzył Kashowi Patelowi i Danowi Bongino, którzy w przeszłości sami odwoływali się do spiskowych teorii związanych z Epsteinem i krytykowali amerykańskie państwo za ukrywanie prawdy. Nowa sekretarz sprawiedliwości, Pam Bondi, stwierdziła w jednym z wywiadów, że wszystkie akta w tej sprawie spoczywają już na jej biurku i nie zawaha się, by je ujawnić.

Zorganizowała nawet spotkanie z prawicowymi influencerami, którym wręczyła segregatory zwierające kopie dokumentów pochodzących ze śledztwa.

Szybko jednak wyszło na jaw, że akcja miała głównie wymiar PR-owy, bo zawartość owych segregatorów dotyczyła faktów znanych już wcześniej. Na Bondi posypały się gromy, a ona nakazała jeszcze bardziej skrupulatne śledztwo.

Jego rezultaty okazały się jednak rozczarowujące dla wyborców Trumpa: żadnej listy "klientów" i żadnych dowodów sugerujących, że Epstein w rzeczywistości nie popełnił samobójstwa. W telewizyjnym wywiadzie tę wersję potwierdzili Patel i Bongino: widzieliśmy, sprawdziliśmy, nic nie ma. I wtedy rozpętało się piekło.

Czego nawet Trump nie może

Był taki stary dowcip: mężczyzna umiera i trafia do nieba. Spotyka Boga i nie może się powstrzymać od pytania: kto naprawdę stał za śmiercią Kennedy'ego. Bóg odpowiada: "Strzelał Lee Harvey Oswald. Działał sam". "Niedobrze" - myśli mężczyzna - "nie spodziewałem się, że to zaszło aż tak daleko". To idealna ilustracja reakcji wyborców MAGA na oświadczenie Departamentu Sprawiedliwości. Nie tylko nie uwierzyli, ale od razu zaczęli doszukiwać się drugiego dna.

Donald Trump ma niezwykłą zdolność. Potrafi zmienić zdanie w jakiejś sprawie i od razu zacząć przekonywać słuchaczy, że nigdy nie twierdził inaczej. W większości przypadków jego wyborcy wydają się tym nie przejmować. Ostatnio jednak jest im trudniej, bo nieoczekiwane wolty Trumpa dotykają kwestii dla nich fundamentalnych.

Jak wtedy, gdy zapowiedział pewne złagodzenie walki z nielegalną imigracją, by nie ucierpiało amerykańskie rolnictwo czy branża hotelarska. Albo kiedy, po latach narzekania na niekończące się wojny na Bliskim Wschodzie, postanowił zbombardować Iran. Jednak nic nie zirytowało ich tak bardzo, jak moment, kiedy Trump i jego administracja zaczęli przekonywać, że sprawa Epsteina nie ma żadnego znaczenia.

Na Truth Social prezydent zamieścił długi wpis, stwierdził, że dokumentami ze sprawy Epsteina nie warto się zajmować, bo pisali je ludzie Obamy, Clinton i Bidena, którzy jego zdaniem fałszowali też dokumentację w innych sprawach - na przykład tych dotyczących kontaktów kampanii Trumpa z Rosją w 2016 roku. Potem zmienił nieco front i dodał, że gdyby w tych dokumentach było coś, co mogłoby zaszkodzić ruchowi MAGA, to "radykalni, lewicowi szaleńcy" już dawno by je ujawnili.

Dodał jeszcze, że FBI musi się teraz zająć naprawdę ważnymi sprawami, jak sfałszowane wybory w 2020 roku. Wyborcy zaś lepiej zrobią, jeśli skupią się na nieprawdopodobnych sukcesach, jakie Ameryka odnosi pod rządami Trumpa, nie zaś na sprawie jakiegoś Epsteina, który nikogo nie obchodzi. Wyraził też swoje pełne poparcie dla Pam Bondi, sekretarz sprawiedliwości.

Trump otrzymał więcej negatywnych komentarzy niż polubień pod tym postem. Na swojej własnej platformie, której jest najważniejszym użytkownikiem (i głównym powodem, dla którego ludzie zakładają tam konta).

Polityczny problem?

Administracja Trumpa staje przed poważnym wyzwaniem. Została wyniesiona do władzy dzięki ogromnej nieufności, jaką wielu Amerykanów żywi do rządu federalnego - pod koniec rządów Bidena tylko 11 proc. wyborców republikańskich deklarowało, że wierzy rządzącym. Ten brak zaufania do rządu stanowi glebę, na której wyrastają liczne, popularne teorie spiskowe. Trump wziął je na sztandary i wykorzystał do mobilizowania elektoratu.

Teraz jednak musi rządzić. Kierować instytucjami, które wcześniej krytykował. Wyborcy, którzy uwierzyli, że w ich imieniu zrobi porządek w Waszyngtonie dali mu pewien kredyt zaufania. Ale historie takie jak zamknięcie sprawy Epsteina szybko ten kredyt wyczerpują, a brak zaufania do rządu, tkwiący w Amerykanach od lat, pozostaje. Prezydent może paść ofiarą swojej własnej broni.

Bo czy tak trudno wyobrazić sobie spiskową teorię, której to Trump będzie niechlubnym bohaterem? Wiadomo przecież, że znał się z Epsteinem, ponad 20 lat temu powiedział nawet, że to fantastyczny gość. Podczas niesławnej kłótni Elon Musk napisał, że nazwisko Trumpa znajduje się w aktach sprawy Epsteina (później skasował ten wpis). A teraz prezydent z zadziwiającym uporem próbuje tę sprawę wyciszyć?

Problemem jest również fakt, że te próby wyciszenia sprawy przyniosły efekt odwrotny do zamierzonego. Nie tylko nie uspokoiły nastrojów w bazie wyborczej Trumpa, ani wśród prawicowych komentatorów, ale uczyniły temat Epsteina ogólnokrajowym.

Okazję zwietrzyli też demokraci. W Izbie Reprezentantów chcieli poddać pod głosowanie zapis zmuszający Departament Sprawiedliwości do ujawnienia całości akt Epsteina i opublikowania ich w internecie.

Republikanie powstrzymali tę inicjatywę w głosowaniu proceduralnym. Stawia ich to jednak w niewygodnej pozycji, bo wcześniej sami wzywali do pełnej otwartości w tej sprawie - mówił o tym nawet spiker Mike Johnson. Spiskowo nastawiony umysł może podsunąć pytanie: dlaczego tak nagle przestało zależeć im na ujawnieniu akt?

Wykorzystywanie braku zaufania do polityków, instytucji państwa i tradycyjnych mediów stało się potężną bronią w ręku ruchów populistycznych. Okazuje się jednak, że nawet one nie są w stanie w pełni nad nią zapanować.

Andrzej Kohut

Dziemianowicz-Bąk w "Graffiti" o prezydencie: Buduje patoprawicę w Polsce Polsat News Polsat News