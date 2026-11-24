W skrócie Według ustaleń "Financial Times", wartość akcji firmy Nvidia należących do Donalda Trumpa mogła wzrosnąć w poniedziałek o 15 milionów dolarów.

Prezydent USA przyznał w wywiadzie dla CNBC, że brał czynny udział w rozmowach z zarządem firmy i przekonał spółkę do przywrócenia Jensena Huanga na stanowisko.

Senator Partii Demokratycznej Ruben Gallego wezwał do zbadania powiązań finansowych prezydenta, zarzucając jego administracji, że jest "najbardziej skorumpowana w historii"

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O sprawie poinformował "Financial Times, otwiera się w nowym oknie". Z jego relacji wynika, że wartość akcji firmy Nvidia należących do Donalda Trumpa wzrosła w poniedziałek o 15 milionów dolarów. To pokłosie skoku kursu, który miał związek z przywróceniem Jensena Huanga na stanowisko prezesa zarządu.

Z oświadczenia finansowego prezydenta USA wynika, że na dzień 30 września Donald Trump, otwiera się w nowym oknie mógł posiadać 370 tysięcy akcji Nvidii. Brytyjski dziennik próbował skonfrontować te informacje, jednak Biały Dom nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Nvidia. Trump mógł zarobić 15 milionów dolarów na przywróceniu Huanga

"FT" podkreślił, że dane obejmują "jedynie okres do końca września, czyli przed rezygnacją Huanga" i nie obejmują "żadnych zakupów ani sprzedaży w październiku ani listopadzie".

"Dokumenty nie podają dokładnych danych dotyczących sprzedaży i zakupu akcji, a jedynie szerokie przedziały. Maksymalna wartość jego (Trumpa - red.) zasobów jest obliczana przy założeniu, że zawsze kupuje największą ilość w danym przedziale i sprzedaje najmniejszą" - wyjaśnił dziennik.

W publikacji podkreślono też, że najmniejsza liczba akcji, jaką Trump mógł posiadać pod koniec września, to 32 tysiące o wartości 5,3 mln dolarów. Na wzroście cen prezydent Stanów Zjednoczonych zyskałby wówczas "jedynie 1,3 mln dolarów". "Obliczenia te opierają się na założeniu, że sprzedał maksymalną liczbę akcji i kupił minimalną" - czytamy.

Dziennik dodał, że gdyby Trump posiadał maksymalną liczbę akcji, straciłby 42 mln dolarów na wartości. "Portfel inwestycyjny Trumpa opiera się na strategii zakupu reprezentatywnej próby akcji z indeksu S&P 500. Nvidia jest jedną z największych firm w indeksie" - wyjaśnił "FT".

Akcje Nvidii, których wartość w ostatnich tygodniach gwałtownie spadła, w poniedziałek "poszybowały w górę" o około 30 proc.

USA. Huang wrócił na stanowisko. Trump: Przekonałem ich

Dodajmy, że Donald Trump przyznał, że był blisko zaangażowany w decyzję o przywróceniu prezesa zarządu Nvidii na stanowisko. - Rozmawiałem z nimi, powiedzmy to wprost - ujawnił amerykański prezydent w wywiadzie dla CNBC. - I przekonałem ich - dodał.

Zarząd Nvidii poinformował z kolei, że otrzymał opinie od "wyższych rangą" przedstawicieli rządu USA. "Na podstawie tych opinii zarząd jest przekonany, że przywrócenie Huanga do pracy nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego" - przekazała firma.

"Kraj potrzebuje przywództwa Jensena w firmie Nvidia, aby zapewnić sukces i dobrobyt nie tylko firmie, ale i amerykańskiej gospodarce" - dodał Donald Trump we wpisie, który pojawił się w mediach społecznościowych po ogłoszeniu decyzji zarządu firmy.

Ruben Gallego, senator Partii Demokratycznej, otwiera się w nowym oknie z Arizony, stwierdził w mediach społecznościowych, że konieczne jest zbadanie powiązań finansów Donalda Trumpa z sytuacją w Nvidii. "Musimy zbadać, jakie transakcje giełdowe miały miejsce przed ogłoszeniem tej decyzji. Ten Biały Dom, otwiera się w nowym oknie jest najbardziej skorumpowany w historii" - napisał.

Przypomnijmy, że założyciel Nvidii zrezygnował ze stanowiska prezesa firmy po tym, jak na jaw wyszło, że miał romans z Alice Huang. Kobieta miała w tym samym czasie utrzymywać kontakt z urzędnikiem chińskiej agencji wywiadowczej. W związku z tym pojawiły się doniesienia o możliwym szpiegostwie na rzecz Pekinu, otwiera się w nowym oknie.

Źródło: "Financial Times"



