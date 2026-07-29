W skrócie W ostatnim czasie w Polsce doszło do przemocy wobec obywateli Ukrainy, w tym do pobicia pary we Wrocławiu i ataku słownego na dziewczynki w Bielsku-Białej.

Ukraińskie i polskie media informują o wzroście zgłaszanych przestępstw z nienawiści wobec Ukraińców oraz powiązaniu tej fali agresji z napięciami politycznymi.

Ukraińskie media rozpisują się o fali ataków w Polsce, a tamtejsi eksperci spodziewają się, że sytuacja w przyszłości może eskalować.

Przedstawiciele Ukrainy apelują o zakończenie podsycania wrogości przez niektórych polskich polityków i podkreślają potrzebę dialogu oraz wzajemnego szacunku.

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W ostatnich tygodniach w Polsce doszło do aktów przemocy na tle narodowościowym w stosunku do obywateli Ukrainy. Ostatni głośny incydent - we Wrocławiu pobita została ukraińska para. W sprawie zatrzymano dwóch, wielokrotnie już notowanych mężczyzn - Tomasza M. i Adama C., którzy usłyszeli już zarzuty. Policja szuka wciąż trzeciego sprawcy.

Wcześniej Polskę obiegły informacje o ataku słownym na ukraińskie dziewczynki w autobusie w Bielsku-Białej.

Wydarzenia te odbijają się echem nie tylko w Polsce - bacznie przyglądają się im Ukraińcy, którzy rozpisują się obecnie o wewnętrznym konflikcie w naszym kraju. Tym na linii premier Donald Tusk - Karol Nawrocki i szeroko pojęta prawica.

Ukraińskie media rozpisują się o Polsce. W tle fala ataków

Ukraińska Prawda, informując o sytuacji w Warszawie, cytuje słowa premiera Tuska oraz rzecznika rządu Adama Szłapki, wskazując, że ci "oskarżają prawicę o podżeganie do nienawiści wobec Ukraińców".

Portal opisuje, że rzecznik rządu krytycznie ocenił ruchy prawicowych polityków, którzy "stworzyli atmosferę bezkarności" i w efekcie, dali społeczeństwu przyzwolenie na szerzenie nienawiści.

- Obóz Zjednoczonej Prawicy wypuścił dżina z butelki i mamy tego skutki na ulicach - mówił wprost Szłapka po posiedzeniu rządu.

Wcześniej sam Tusk komentował sprawę pobicia z Wrocławia, apelując do prezydenta Karola Nawrockiego o stanowczą reakcję. Zwrócił się bezpośrednio do głowy państwa, by ten przestał "milczeć w tej sprawie". Dodał, że Nawrocki "bardzo chwalił ustawki jako męskie walki wręcz, szlachetne".

W kontrze do tych słów rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz uderzył w Tuska, zarzucając mu, iż "nie radzi sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa na polskich ulicach, które jeszcze kilka lat temu nie były świadkami takich zdarzeń".

- Żniwo jest bardzo okrutne, ale będziemy z tym, z całą bezwzględnością, walczyć - cytują słowa Szłapki ukraińskie media.

Media Ukrainy o fali agresji wobec ich obywateli. Niepokojące prognozy

Portal TSN ocenia z kolei, że w Polsce rozprzestrzenia się fala agresji wobec Ukraińców, co sprawia, że ci zaczynają obawiać się o swoje bezpieczeństwo. W materiale zebrano ostatnie przypadki aktów agresji i relacje Ukraińców, którzy od dawna mieszkają w Polsce.

W rozmowie z portalem Karina - matka pobitej kobiety z Wrocławia - zwraca uwagę, że atak to pierwsza sytuacja, kiedy jej rodzina doświadcza czegoś takiego. I dodaje, że mieszkają w Polsce od ponad 10 lat.

TSN powołuje się też na dane polskiej Komendy Głównej Policji, które publikowała "Rzeczpospolita". W ciągu pół roku złożono 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści wobec obywateli Ukrainy. To wzrost o ponad 30 proc. Według socjologa Jacka Kucharczyka rzeczywiste statystyki mogą być jeszcze większe - część ofiar może nie zgłaszać się do organów ścigania ze względu na strach.

Media naszych sąsiadów wskazują też raport Związku Ukraińców w Polsce, z którego wyczytać można, że wzrost fali nienawiści powiązany jest z procesami politycznymi. Napięcie wzrosło szczególnie w kontekście sporu Warszawy i Kijowa o skandaliczną decyzję Wołodymyra Zełenskiego w sprawie upamiętnienia UPA.

Ukraiński ekspert: Apogeum napięć na tle narodowościowym dopiero przed nami

Sytuację skomentował dla TSN politolog Maksym Nieswitajow. W jednym z ostatnich komentarzy ekspert ocenił, że obecne napięcia społeczne "to jeszcze nie szczyt".

W opinii Nieswitajowa niektórzy politycy postanowili podjąć ten temat i są nastawieni na eskalację. - To, co robią teraz w Polsce, niestety wskazuje jedynie na to, że sytuacja nie osiągnęła jeszcze apogeum - prognozował.

W poniedziałek do części polskich polityków apelował szef MSZ Ukrainy.

"Po raz kolejny apeluję do niektórych polskich polityków o zaprzestanie podsycania wrogości, która ostatecznie przekształca się w konkretne akty przemocy na ulicach. Potrzebujemy dialogu i wzajemnego szacunku, a nie szukania powodów do nienawiści. Ukraina i Polska są skazane na pragmatyczne dobrosąsiedztwo oraz wspólne zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu naszego odwiecznego wspólnego wroga" - pisał w serwisie X Andrij Sybiha.

Źródła: Interia, TSN, Ukraińska Prawda





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