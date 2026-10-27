W skrócie W meksykańskim stanie Sinaloa trwają poszukiwania 67-letniego księdza Clemente Moralesa Topete, który zaginął po wizycie lekarskiej w Culiacan.

Konferencja Episkopatu Meksyku wezwała władze do podjęcia działań w celu odnalezienia duchownego, a parafianie zorganizowali protest pod siedzibą władz stanowych.

Sinaloa pozostaje areną krwawego konfliktu między frakcjami kartelu narkotykowego, w wyniku którego od września 2024 roku zginęło tam już ponad 2 tys. osób.

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Clemente Morales Topete jest proboszczem kościoła Cristo Resucitado w dzielnicy La Campina w Culiacan, stolicy stanu Sinaloa w Meksyku. Duchowny był ostatnio widziany w sobotę, w dzielnicy Montebello, na południu miasta. Miał wracać z wizyty lekarskiej. Od tego czasu nie ma z nim kontaktu.

Stanowa Komisja Poszukiwań Osób w Sinaloa rozpoczęła w sprawie działania. Według opublikowanego opisu zaginiony ma około 180 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i ciemną karnację. W chwili zaginięcia miał na sobie beżową koszulę z długim rękawem, beżowe spodnie wizytowe i szare mokasyny. Niektóre doniesienia wskazują, że podróżował ciemnoszarą toyotą hilux.

W poniedziałek wierni z jego parafii zgromadzili się przed siedzibą władz stanowych. Modlili się i domagali odnalezienia księdza. Gubernator Sinaloa Graciela Dominguez poinformowała, że służby rozpoczęły poszukiwania.

- Pozostajemy w kontakcie z władzami kościelnymi, aby zbadać tę sprawę - powiedziała reporterom.

Ksiądz zaginął po wizycie lekarskiej. Kościół apeluje do władz

Do sprawy odniosła się Konferencja Episkopatu Meksyku, która wyraziła solidarność z diecezją Culiacan i zaapelowała o zaangażowanie w poszukiwania.

"Wzywamy odpowiednie władze do wypełnienia swojego obowiązku i współpracy w celu szybkiego odnalezienia ojca Clemente" - przekazano w oświadczeniu.

Biskup Culiacan Jesus Jose Herrera Quinónez podziękował kapłanom, wiernym i mieszkańcom za okazane wsparcie. Kościół wezwał również do rozpowszechniania komunikatu o zaginięciu i przekazywania wszelkich informacji, które mogłyby pomóc w odnalezieniu duchownego.

Region zmaga się z nasilonym konfliktem między frakcjami kartelu Sinaloa, związanymi z jego wieloletnimi przywódcami Joaquinem "El Chapo" Guzmanem i Ismaelem "El Mayo" Zambadą. Obaj przebywają w więzieniach w Stanach Zjednoczonych. Culiacan stało się głównym polem walk, w których od 2024 roku zginęło ponad 2 tys. osób.

W Meksyku giną tysiące ludzi

Przypadek Moralesa wpisuje się w szerszy problem przemocy w Meksyku. Według danych Katolickiego Centrum w ciągu ostatnich siedmiu lat w kraju zamordowano co najmniej 14 księży. Raport tej organizacji za 2025 rok odnotował również przypadki zaginięć duchownych, których los pozostaje nieznany.

Skala problemu jest znacznie większa. Krajowy Rejestr Osób Zaginionych i Niezlokalizowanych obejmuje ponad 130 tys. osób, których miejsce pobytu pozostaje nieznane. W samym stanie Sinaloa odnotowano tysiące zaginięć związanych z działalnością grup przestępczych i trwającymi walkami.

Źródła: infovaticana, New Straits Times



