Portugalia wprowadza nowy zakaz. Uderzy w wyznawców jednej religii

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

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Portugalia wprowadziła zakaz noszenia burek i nikabów. Za złamanie przepisów grozi nawet trzy tysiące euro kary. Wywodzący się z grupy socjalistów prezydent Antonio Jose Seguro, podpisując ustawę, postąpił wbrew woli własnego obozu politycznego. Przepisy forsowała prawicowa partia Chega.

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Prezydent Portugalii Antonio Jose Seguro.
Portugalia wprowadza zakaz noszenia burek i nikabów. Na zdj. prezydent Portugalii Antonio Jose SegurHORACIO VILLALOBOS / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Prezydent Portugalii Antonio Jose Seguro podpisał ustawę zakazującą noszenia burki i nikabu w miejscach publicznych.
  • Nowe prawo przewiduje kary pieniężne za noszenie nakryć twarzy, od 150 do 3000 euro w zależności od okoliczności.
  • Media odnotowały, że decyzja prezydenta była sprzeczna z linią jego ugrupowania, a socjaliści ostrzegali przed ryzykiem nasilenia islamofobii.
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Prezydent Portugalii Antonio Jose Seguro podkreślił, że "twarz powinna być uważana za centralny element ludzkiej tożsamości i komunikacji, a także jako minimalny element wzajemnego uznania pomiędzy współobywatelami".

"Dla prezydenta Republiki odsłonięta twarz stanowi strukturalny wymiar zaufania społecznego, charakterystyczny dla społeczeństwa portugalskiego" - przekazano w oświadczeniu biura prasowego szefa państwa.

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Biuro podkreśliło, że prezydent Seguro uznał, iż nakaz noszenia nakrycia twarzy dyskryminuje kobiety, prowadząc do "asymetrii (…) niezgodnej z wartościami kształtującymi europejskie demokracje".

Portugalia wprowadza zakaz noszenia burek i nikabów. Zaskakujący ruch prezydenta

W środowych komentarzach lokalne media odnotowują, że prezydent podpisując ustawę powstałą z inicjatywy prawicowo-populistycznej partii Chega wystąpił przeciwko swojemu ugrupowaniu.

Dodają, że podczas debaty w parlamencie socjaliści ostrzegali, że nowe przepisy będą sprzyjać islamofobii.

Zgodnie z nowym prawem noszenie przez muzułmańskie kobiety nakrycia twarzy będzie w Portugalii karane grzywną w wysokości od 150 do 750 euro w przypadku założenia burki lub nikabu "na skutek zaniedbania", a także od 150 do trzech tysięcy euro w sytuacji umyślnego działania.

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