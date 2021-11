Jak poinformował w komunikacie resort zdrowia, wraz z potwierdzeniem od wtorku 2527 infekcji, ich całkowita liczba przekroczyła poziom 1,11 mln. Na 100 tys. mieszkańców przypada już 175 zakażonych.

Z szacunków ministerstwa wynika, że w ciągu ostatnich 24 godzin po infekcji koronawirusem zmarło dziewięć osób. W sumie zanotowano w kraju ok. 18,2 tys. zgonów.

Maseczki nawet na zewnątrz

Komentatorzy wskazują, że pandemia nasila się w całym kraju, mimo że Portugalia należy do państw o najwyższym odsetku zaszczepionych obywateli. Podwójną dawkę przyjęło tam już prawie 87 proc. ludności.

Wraz z nagłym wzrostem liczby infekcji wiceminister zdrowia Diogo Serras Lopes powiedział, że zgadza się z apelem prezydenta Marcelo Rebelo de Sousy, aby w Portugalii przywrócić część restrykcji sanitarnych, w tym m.in. wymóg noszenia maseczek na świeżym powietrzu.

W środę przywrócenie obostrzeń sanitarnych zapowiedział premier autonomicznego regionu Madery Miguel Albuquerque. Zapowiedział, że dotkną one szczególnie osoby, które nie zaszczepiły się dotąd przeciw Covid-19. Mają one m.in. stracić prawo wstępu do niektórych miejsc publicznych.



