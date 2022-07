Według statystyk dyrekcji APA poziom wody na tamach wodnych i rzekach w Portugalii w większości przypadków spadł w lipcu poniżej 50 proc. Rządowa agencja oszacowała, że w przypadku 22 z 57 dużych zbiorników wodnych w Portugalii poziom wody jest niższy o 40 proc.

Najtrudniejsza sytuacja występuje na tamie wodnej Bravura w rejonie Algarve, na południu kraju, która wypełniona jest w zaledwie 12 proc.

Susza w Portugalii. Rosną ceny żywności i zagrożenie pożarami

Według organizacji konsumentów Deco Proteste susza może doprowadzić do nasilenia się wzrostu cen żywności. Lizbońska organizacja szacuje, że od marca do lipca średnia wartość koszyka zakupowego w Portugalii wzrosła do 205,5 euro, czyli o prawie 22 euro.

Tymczasem, jak ostrzegł Portugalski Instytut Morza i Atmosfery (IPMA), wraz z dalszym wzrostem temperatur powietrza należy się spodziewać wzrostu zagrożenia wybuchem kolejnych pożarów, które już dziś trawią roślinność na całym Półwyspie Iberyjskim.