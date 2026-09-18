W skrócie Andre Ventura, lider partii Chega, uzyskał największe poparcie w sondażu na przyszłego premiera Portugalii.

W ostatnich wyborach do parlamentu Portugalii Chega, sojusznik Alternatywy dla Niemiec, zdobyła rekordową liczbę 60 mandatów.

Alternatywa dla Niemiec prowadzi obecnie w ogólnokrajowych sondażach w Niemczech i zwyciężyła w wyborach do parlamentu krajowego Saksonii-Anhalt.

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Z sondażu opublikowanego w czwartek przez ośrodek badawczy Intercampus wynika, że lider prawicowo-populistycznej partii Chega, Andre Ventura, cieszy się największym poparciem do objęcia urzędu premiera Portugalii.

W badaniu chęć oddania głosu na Venturę zadeklarowało 28,4 proc. ankietowanych Portugalczyków, co oznacza, że polityk od lipca zyskał blisko 5 punktów procentowych.

Portugalia. Lider partii Chega z największym poparciem. Wyniki sondażu

Drugim portugalskim politykiem najczęściej wybieranym w sondażu na stanowisko premiera jest aktualny szef rządu, Luis Montenegro. Przywódcę centroprawicowej koalicji Sojusz Demokratyczny (AD) wskazało 25,8 proc. respondentów.

Czwartkowy sondaż, jak wskazują portugalscy komentatorzy, dowodzi rosnącego poparcia dla partii Chega. Odnotowują, że ugrupowanie kierowane przez Venturę jest sojusznikiem Alternatywy dla Niemiec (AfD).

Założona w 2019 roku Chega zdobyła w ostatnich wyborach do parlamentu największą od swego powstania liczbę mandatów - 60. Przegrała tylko z AD, który uzyskał 91 miejsc.

Wynik zeszłorocznych wyborów był historyczny również dlatego, że po raz pierwszy w warunkach zapoczątkowanego w 1974 r. w Portugalii ustroju demokratycznego, Chega przełamała prymat socjalistów i socjaldemokratów, którzy stanowią dominującą siłę w rządzącej koalicji.

Chega jest sojusznikiem AfD. Lider prowadzi w sondażach

Przypomnijmy, że wspomniana AfD, której kanclerz Friedrich Merz zarzuca prorosyjskość, jest od wiosny samodzielnym liderem ogólnokrajowych sondaży w Niemczech. Partia z miesiąca na miesiąc powiększa swoją przewagę nad blokiem CDU/CSU.

W opublikowanym w niedzielę badaniu YouGov ugrupowanie odnotowało poparcie na poziomie 29 proc. Z kolei drugie CDU/CSU uzyskało 18 proc.

W wyborach do parlamentu krajowego Saksonii-Anhalt, które miały miejsce 6 września, Alternatywa dla Niemiec zdobyła 43,8 proc. głosów, tym samym wygrywając głosowanie. Frekwencja wynosiła 78 procent.

Media z Portugalii przypomniały, że Andre Ventura był jednym z pierwszych europejskich polityków, który pogratulował zwycięstwa AfD w wyborach.



