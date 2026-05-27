Nie tylko Francja, Włochy czy Hiszpania, ale również Portugalia walczy z potężną falą upałów. Portugalski Instytut Morza i Atmosfery (IPMA) prognozuje, że temperatury powyżej 30 stopni utrzymają się do końca miesiąca.

Prawie 40 stopni w Portugalii. Będą kolejne fale

W całym kraju notuje się temperatury znacznie przewyższające średnią dla końca maja. W środkowej części Portugalii, w dystryktach Beja i Santarem zanotowano 38 stopni Celsjusza.

"To pierwsza w tym roku taka fala upałów. Wraz z postępującymi zmianami klimatycznymi w tym roku może ich nadejść jeszcze kilka, nawet osiem" - ostrzegł klimatolog Pedro Matos Soares z Uniwersytetu Lizbońskiego.

W Portugalii miejscami temperatura dochodzi do 38 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Ekstremalnie wysokie temperatury sprawiają, że sytuacja w wielu miejscach jest niebezpieczna. Główna Dyrekcja Zdrowia (DGS) Portugalii apeluje, by obywatele stosowali się do zaleceń zdrowotnych, czyli między innymi:

Pili wodę, nawet jeśli nie czują pragnienia , a także by unikali spożywania napojów alkoholowych i zawierających kofeinę;

Przebywali w chłodnych lub klimatyzowanych miejscach , w cieniu i tam, gdzie panuje odpowiedni przepływ powietrza co najmniej 2 do 3 godzin dziennie;

Unikali przebywania na słońcu , szczególnie w najgorętszych godzinach dnia, czyli między godz. 11:00 a 17:00;

Nosili jasne, lekkie i luźne ubrania , zakrywające większość ciała, a także ochronę głowy i okulary przeciwsłoneczne;

Unikali aktywności na świeżym powietrzu wymagających dużego wysiłku fizycznego ;

Zwracali szczególną uwagę na grupy społeczne bardziej narażone na upał, takie jak dzieci, seniorzy, osoby przewlekle chore, kobiety w ciąży, czy pracownicy pracujący na zewnątrz.

Według prognoz IPMA temperatury zaczną spadać poniżej 30 stopni na początku czerwca, choć nadal będzie gorąco. Przez pierwsze kilka dni nowego miesiąca może być w okolicach 28-29 stopni Celsjusza w wielu miejscach.

Portugalia wysuszona na wiór. Strażacy mają problem

Sucha i gorąca aura sprawia, że zagrożenie pożarami jest niezwykle wysokie w wielu miejscach. W środę aktywnych pozostaje kilkanaście pożarów lasów i nieużytków rolnych.

W rejonie kurortu Quarteira na południu z ogniem walczy kilkuset strażaków oraz cywilów. Nie wszędzie specjaliści mają do dyspozycji odpowiedni sprzęt. W regionach Loulé i Santa Comba Dão nie działają śmigłowce gaśnicze. W całym kraju powinno ich być 11, ale funkcjonuje tylko 9, dlatego nie wszędzie mogą pomóc w gaszeniu pożarów.

Źródło: DGS, IPMA, Sicnoticias

